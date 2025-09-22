"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре Происшествия

Фото: МВД России

Нижегородец застрелил из обреза двух знакомых после пьяной ссоры в квартире улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе.

По предварительной информации правоохранительных органов, компания из трёх мужчин распивала алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Один из участников конфликта — ранее судимый за имущественные преступления — уехал в свой гараж, где хранил обрез охотничьего ружья. Вернувшись, он дважды выстрелил. Хозяин квартиры и его гость скончались на месте.

Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию. Менее чем через час подозреваемого задержали. При обыске в его гараже нашли оружие, которое направили на экспертизу.

Следственным управлением СК по Нижегородской области по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, ведомство контролирует ход расследования. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Задержанный так объяснил свои действия: "Не договорились, пришлось их убрать".

