Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца

Московский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор оппозиционеру Андрею Сорочкину, убившему своего отца. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в квартире на улице Минина в ноябре 2024 года. 62-летний мужчина задушил своего 86-летнего родителя, который физически и по состоянию здоровья не мог сопротивляться, затем отвез тело на дачу, расчленил и сжег. Как выяснилось позже, убийца - активист и оппозиционер. В 2022 году его оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Фигурант уголовного дела (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) признал вину. Ему назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

