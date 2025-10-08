Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца

Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
08 октября 2025 19:01 Происшествия
Московский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор оппозиционеру Андрею Сорочкину, убившему своего отца. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

Преступление было совершено в квартире на улице Минина в ноябре 2024 года. 62-летний мужчина задушил своего 86-летнего родителя, который физически и по состоянию здоровья не мог сопротивляться, затем отвез тело на дачу, расчленил и сжег. Как выяснилось позже, убийца - активист и оппозиционер. В 2022 году его оштрафовали на 200 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. 

Фигурант уголовного дела (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) признал вину. Ему назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. 

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на 29 лет за убийство девушки 30-летней давности. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных