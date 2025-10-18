Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Названы главные причины смертности в Нижегородской области

18 октября 2025 17:16 Общество
Названы главные причины смертности в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Министерство здравоохранения Нижегородской области обнародовало статистику по причинам смерти в регионе за 2023 год. Данные свидетельствуют о том, что основными факторами смертности остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и болезни, связанные с употреблением алкоголя.

Общая смертность, включающая как естественные, так и внешние причины, составила 1 457,5 случаев на 100 тысяч человек. Это на 92 случая меньше, чем в 2022 году, и на 531 меньше по сравнению с 2021.

На первом месте среди причин смертности находятся заболевания системы кровообращения — 793,4 случая на 100 тысяч населения. Это почти каждый второй случай смерти в регионе. Вторую позицию занимают онкологические заболевания с показателем 184 на 100 тысяч человек.

Третье место по числу смертей занимают болезни нервной системы — 134 случая на 100 тысяч. Далее следуют заболевания органов пищеварения, унесшие 104,8 жизни на 100 тысяч человек. Наиболее опасными в этой группе оказались патологии печени и поджелудочной железы, в том числе вызванные злоупотреблением алкоголем.

Смертность от болезней дыхательной системы составила 51,8 случая на 100 тысяч населения. Эндокринные патологии, включая сахарный диабет и расстройства питания, стали причиной смерти 26,3 человек на 100 тысяч. Болезни мочеполовой системы унесли жизни 17 человек, а психические расстройства — 11.

Отдельную категорию составляют смерти, связанные с алкоголем. В 2023 году этот показатель достиг 259 случаев на 100 тысяч человек. Из них 117 связаны с циррозом, гепатитом и фиброзом печени, 95 — с алкогольной кардиомиопатией, 17 — с дегенерацией нервной системы. Также зафиксировано 22 случая смертельных отравлений спиртным.

Среди внешних причин смертности выделяются случаи, связанные с наркотиками. Случайные отравления наркотическими веществами составили 0,6 случая на 100 тысяч, а отравления с неопределёнными намерениями — 2,2. 

Транспортные происшествия привели к гибели 11,7 человек на 100 тысяч населения. От падений и случайных утоплений погибло 2,9 человека, от убийств — 2,1, от пожаров и воздействия дыма — 0,8.

Ранее Минздрав РФ опубликовал перечень медицинских услуг, которые станут бесплатными для граждан в 2026 году.

