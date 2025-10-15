Врач рассказала, кто из нижегородцев входит в группу риска по тромбозу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Образование тромба — одна из самых частых и трагических причин внезапной смерти. Причем внешне человек может быть совершенно здоров, вести здоровый и активный образ жизни. Коварство этой угрозы в том, что она может годами скрываться в организме, а потом проявиться мгновенно и необратимо.



В августе из-за оторвавшегося тромба неожиданно умер глава департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, а в октябре врачи не смогли спасти одного из самых известных шеф-поваров России, бренд-шефа двух нижегородских ресторанов Олега Колисниченко. У него обнаружили тромб в сонной артерии.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с врачом-неврологом Университетской клиники ПИМУ Валерией Алексеевной Трошиной о том, что такое тромбы, почему они могут образоваться даже у внешне здоровых людей и как вовремя распознать опасность.

Откуда берутся тромбы

По словам Валерии Трошиной, тромбы — это генетически запрограммированный механизм.

"Важно видеть картину в целом и не вешать на тромб ярлык "плохой, надо с ним бороться". Наше тело крайне предусмотрительно. Это огромное количество генетически запрограммированных систем, подсистем, которые работают друг с другом в команде. Так, есть система тромбообразования, цель ее существования — создавать тромбы, сворачивать кровь в нужном месте в нужное время и спасать организм от кровопотери, по-простому: "латать дыру в стене, как можно быстрее". Ее помощник — это противосвертывающая система. Она включается в момент активации первой и командует: "горшочек, больше не вари", благодаря чему излишки тромба разрушаются: "шпаклюет стену, делает ее гладкой, как было, утилизирует излишки строй-материалов вокруг". В норме, обе системы находятся в балансе и человек даже не подозревает о микропроцессах постоянной регенерации, происходящей внутри него", — рассказала врач.

Как распознать тромб

Эксперт объяснила, что для понимания природы тромба важно разобраться, зачем и в каких условиях он формируется. По её словам, в здоровом организме кровь течёт по сосудам линейно, в определённом ритме, который задаёт сердце.

"Представьте себе гоночную трассу — это сосуд, клетки крови — это машины, человечки внутри машины — это питательные вещества и кислород. В норме они гоняют по своим полосам, с определенной скоростью, не врезаются друг в друга. Но что, если мы добавим на трассу препятствия, которые машинам придется объезжать, тормозить перед ними?" — добавила специалист.

Если на этой "трассе" появляются атеросклеротические бляшки на стенках сосудов или если нарушается ритм движения — как при аритмии или фибрилляции предсердий — нормальный кровоток превращается в турбулентный. В таком случае клетки крови начинают сталкиваться между собой и с препятствиями, что повышает риск образования тромбов. Трошина отмечает, что это можно сравнить с затором на трассе: в худшем случае происходит полное перекрытие сосуда, и питательные вещества не могут достигнуть нужного органа. В результате развивается ишемия — кислородное голодание тканей, к которым вёл сосуд. Именно по этим нарушениям функций органа можно заподозрить наличие тромба.

Физических признаков самого тромба, как правило, нет. Его наличие можно заподозрить только по тому, как он влияет на работу органов и тканей. Например, если тромб перекрыл сосуд, питающий участок мозга, отвечающий за движение руки, то она начнёт слабеть. Если нарушено кровоснабжение зоны, связанной с чувствительностью ноги, появится онемение. То есть симптом зависит от того, какая часть тела осталась без кислорода.

Группа риска

Невролог выделила три основные группы пациентов, которые находятся в зоне риска: тревога и депрессия; нарушение ритма сердца; избыточный вес.

"Причем, если вторая и третья группа регулярно принимают препараты для профилактики тромбообразования: антиагреганты, статины и так далее, то первая группа, остается недодиагностированной, не принимает ничего, пытается справиться своими силами. Научно доказано, что пациенты с длительной тревогой и депрессией часто переходят во вторую и третью группу. Депрессия — это дистабилизация гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, которая приводит к повышению функциональной активности и агрегации тромбоцитов, а значит повышается риск тромбообразования", — подчеркнула она.

Как защититься от тромбов

Самый надёжный способ профилактики — это своевременное выявление факторов риска и их компенсация. Особенно важно обращать внимание на скрытые угрозы — тревогу и депрессию.

Если вовремя обратиться к врачу, пройти обследование и при необходимости начать лечение, можно значительно снизить риск образования тромбов и избежать тяжёлых последствий.

