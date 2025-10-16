Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко Общество

Фото: Александр Воложанин

На базе Нижегородской областной клинической больницы начал работу специализированный нефрологический центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В центре нижегородцам доступны все этапы диагностики хронической почечной недостаточности, а также консервативное лечение, гемодиализ и перитонеальный диализ. Медицинская помощь организована в три смены, что позволяет охватить большее число пациентов.

По словам главного внештатного специалиста по гемодиализу Натальи Линевой, основная задача центра — своевременное назначение нефропротективной терапии, замедление развития почечной дисфункции у пациентов с тяжелыми стадиями заболевания, а также подбор подходящей заместительной почечной терапии.

Она отметила, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране по доступности гемодиализа и "домашнего" диализа. Региональные показатели (19,7 на миллион населения) значительно превышают среднероссийские (13,9). По ее словам, такой вид процедуры помогает сохранять остаточную функцию почек и позволяет пациентам продолжать активную социальную жизнь.

Никонов добавил, что следующим этапом в развитии нефрологической помощи в регионе станет создание отделения трансплантации почки — самого физиологичного метода заместительной терапии.

Ранее сообщалось, что возможность проведения трансплантаций почки на базе НОКБ оценил главный внештатный трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.