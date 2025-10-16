Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2025 10:16Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко
16 октября 2025 10:04Карантин частично ввели в 17 школах и 54 детсадах Нижегородской области
16 октября 2025 09:29Часовню в честь князя Владимира построят в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
16 октября 2025 07:00Пожароопасный сезон в Нижегородской области официально завершится 17 октября
15 октября 2025 19:35Нижегородские врачи вовремя распознали инфаркт у пенсионерки и спасли ей жизнь
15 октября 2025 19:00Достройка школы в центре Бора обойдется почти в 222 млн рублей
15 октября 2025 18:16Первые 50 нижегородских призывников отправились к месту службы
15 октября 2025 17:52Новый поезд соединит Нижний Новгород и Саранск с 26 октября
15 октября 2025 17:47Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117
Общество

Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко

16 октября 2025 10:16 Общество
Нефрологический центр открылся в НОКБ имени Семашко

Фото: Александр Воложанин

На базе Нижегородской областной клинической больницы начал работу специализированный нефрологический центр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В центре нижегородцам доступны все этапы диагностики хронической почечной недостаточности, а также консервативное лечение, гемодиализ и перитонеальный диализ. Медицинская помощь организована в три смены, что позволяет охватить большее число пациентов.

По словам главного внештатного специалиста по гемодиализу Натальи Линевой, основная задача центра — своевременное назначение нефропротективной терапии, замедление развития почечной дисфункции у пациентов с тяжелыми стадиями заболевания, а также подбор подходящей заместительной почечной терапии.

Она отметила, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране по доступности гемодиализа и "домашнего" диализа. Региональные показатели (19,7 на миллион населения) значительно превышают среднероссийские (13,9). По ее словам, такой вид процедуры помогает сохранять остаточную функцию почек и позволяет пациентам продолжать активную социальную жизнь.

Никонов добавил, что следующим этапом в развитии нефрологической помощи в регионе станет создание отделения трансплантации почки — самого физиологичного метода заместительной терапии.

Ранее сообщалось, что возможность проведения трансплантаций почки на базе НОКБ оценил главный внештатный трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
16 сентября 2025 13:46Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике нижегородской ГКБ №12
22 августа 2025 19:30Современный медцентр для детей начал работу в Сарове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных