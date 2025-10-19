Девушка погибла в жутком ДТП с бетономешалкой в Сормове

Фото:
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло на Хальзовской улице в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 18 октября.
Со слов очевидцев, "Хонда" выскочила на встречку и на полной скорости влетела в бетономешалку. Как пишет Ni Mash, водителя легкового авто госпитализировали, а пассажирка скончалась на месте.
Подписчики телеграм-канала "Нижний №1" сказали, что ранее "Хонда" была замечена в участии в уличных гонках.
Фото: "Нижний №1"
Подробностей от правоохранителей пока не поступало.
Напомним, что 18 октября на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись фура и "Газель". В результате погиб один человек.
Также сообщалось о смертельном ДТП с тремя авто в Богородском округе. Авария произошла из-за выскочившего на дорогу лося.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+