Новости

Девушка погибла в жутком ДТП с бетономешалкой в Сормове

19 октября 2025 11:29
Девушка погибла в жутком ДТП с бетономешалкой в Сормове

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло на Хальзовской улице в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 18 октября. 

Со слов очевидцев, "Хонда" выскочила на встречку и на полной скорости влетела в бетономешалку. Как пишет Ni Mash, водителя легкового авто госпитализировали, а пассажирка скончалась на месте. 

Подписчики телеграм-канала "Нижний №1" сказали, что ранее "Хонда" была замечена в участии в уличных гонках. 

Фото: "Нижний №1"

Подробностей от правоохранителей пока не поступало. 

Напомним, что 18 октября на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись фура и "Газель". В результате погиб один человек. 

Также сообщалось о смертельном ДТП с тремя авто в Богородском округе. Авария произошла из-за выскочившего на дорогу лося. 

Теги:
ДТП Смертность Сормовский район
