Один человек погиб при столкновении фуры и "ГАЗели" в Кстовском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием фуры и "ГАЗели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По уточненным данным, ДТП произошло днем 18 октября на федеральной трассы М-7 "Волга". 32-летний водитель грузовика "Мерседес-Бенц" с полуприцепом двигался со стороны Уфы в направлении Москвы. На повороте трассы он не справился с управлением, в результате чего фуру занесло на встречную полосу.

Там произошло столкновение с "ГАЗелью". 34-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗели", погиб на месте от полученных травм.

Водитель тягача получил травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

