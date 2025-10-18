Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Происшествия

Один человек погиб при столкновении фуры и "ГАЗели" в Кстовском округе

18 октября 2025 18:38 Происшествия
Один человек погиб при столкновении фуры и ГАЗели в Кстовском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием фуры и "ГАЗели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По уточненным данным, ДТП произошло днем 18 октября на федеральной трассы М-7 "Волга". 32-летний водитель грузовика "Мерседес-Бенц" с полуприцепом двигался со стороны Уфы в направлении Москвы. На повороте трассы он не справился с управлением, в результате чего фуру занесло на встречную полосу.

Там произошло столкновение с "ГАЗелью". 34-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗели", погиб на месте от полученных травм.

Водитель тягача получил травмы, его госпитализировали. 

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием лося закончилось смертью водителя и травмированием ребенка в Богородском районе.
 

Теги:
ДТП М-7 Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных