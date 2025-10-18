Один человек погиб при столкновении фуры и "ГАЗели" в Кстовском округе

Фото:
В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием фуры и "ГАЗели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
По уточненным данным, ДТП произошло днем 18 октября на федеральной трассы М-7 "Волга". 32-летний водитель грузовика "Мерседес-Бенц" с полуприцепом двигался со стороны Уфы в направлении Москвы. На повороте трассы он не справился с управлением, в результате чего фуру занесло на встречную полосу.
Там произошло столкновение с "ГАЗелью". 34-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗели", погиб на месте от полученных травм.
Водитель тягача получил травмы, его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием лося закончилось смертью водителя и травмированием ребенка в Богородском районе.
