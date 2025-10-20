Фото:
Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили представители минтранса региона, отвечая на сообщения горожан в социальных сетях.
Жительница областного центра поинтересовалась, планируется ли в ближайшее время наладить нормальное автобусное сообщение из Щербинок в нижнюю часть города через Мызинский мост, особенно в вечерние часы, например, около 19:00.
В профильном ведомстве объяснили, что перебои связаны с дефицитом водителей. В качестве временного решения пассажирам предложили использовать маршруты №15, 77, 66 и 86, чтобы добраться до крупных пересадочных узлов.
"В крупных городах в рамках социального стандарта транспортного обслуживания допускается 1-2 пересадки", — пояснили в минтрансе.
Также в ведомстве сообщили, что в 2026 году планируется запуск нового электробусного маршрута в этом направлении. Однако подробности пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что с 15 октября изменилось время отправления последних рейсов на четырех электробусных маршрутах Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+