Общество

Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году

20 октября 2025 10:46 Общество
Фото: Александр Воложанин

Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили представители минтранса региона, отвечая на сообщения горожан в социальных сетях. 

Жительница областного центра поинтересовалась, планируется ли в ближайшее время наладить нормальное автобусное сообщение из Щербинок в нижнюю часть города через Мызинский мост, особенно в вечерние часы, например, около 19:00.

В профильном ведомстве объяснили, что перебои связаны с дефицитом водителей. В качестве временного решения пассажирам предложили использовать маршруты №15, 77, 66 и 86, чтобы добраться до крупных пересадочных узлов.

"В крупных городах в рамках социального стандарта транспортного обслуживания допускается 1-2 пересадки", — пояснили в минтрансе.

Также в ведомстве сообщили, что в 2026 году планируется запуск нового электробусного маршрута в этом направлении. Однако подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что с 15 октября изменилось время отправления последних рейсов на четырех электробусных маршрутах Нижнего Новгорода. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

маршруты Общественный транспорт Электробусы
