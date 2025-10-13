Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

13 октября 2025 12:54
Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

С 15 октября изменяется время отправления последних рейсов на четырех электробусных маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.

По его информации, обновления касаются маршрутов Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14.

На маршруте Э-4 электробусы в будние дни будут отправляться с остановки "Улица Плотникова" в 22:03. В выходные дни с ЖК "Торпедо" отправление запланировано на 23:03, а с "Улицы Плотникова" — на 22:14.

Для маршрута Э-11 в будни электробус будет отходить от станции метро "Пролетарская" в 17:59, а от "Улицы Плотникова" — в 18:19.

На маршруте Э-12 последний рейс в будние дни будет отправляться от ЖК "Торпедо" в 22:31. В выходные — в 23:35 с той же остановки.

Электробусы маршрута Э-14 будут завершать движение в будние дни в 22:20 от ЖК "Торпедо" и в 21:30 от станции метро "Пролетарская".

Обновленные расписания уже с завтрашнего дня можно будет найти на портале АСИП. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют продлить маршрут автобуса А-85.

