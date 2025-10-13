Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде

Фото:
С 15 октября изменяется время отправления последних рейсов на четырех электробусных маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.
По его информации, обновления касаются маршрутов Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14.
На маршруте Э-4 электробусы в будние дни будут отправляться с остановки "Улица Плотникова" в 22:03. В выходные дни с ЖК "Торпедо" отправление запланировано на 23:03, а с "Улицы Плотникова" — на 22:14.
Для маршрута Э-11 в будни электробус будет отходить от станции метро "Пролетарская" в 17:59, а от "Улицы Плотникова" — в 18:19.
На маршруте Э-12 последний рейс в будние дни будет отправляться от ЖК "Торпедо" в 22:31. В выходные — в 23:35 с той же остановки.
Электробусы маршрута Э-14 будут завершать движение в будние дни в 22:20 от ЖК "Торпедо" и в 21:30 от станции метро "Пролетарская".
Обновленные расписания уже с завтрашнего дня можно будет найти на портале АСИП.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют продлить маршрут автобуса А-85.
