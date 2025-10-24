Лавку усадьбы Серебренниковой на Покровке продают за 30 000 000 рублей

Фото:
Лавку усадьбы Серебренниковой выставили на продажу. Объявление размещено на специализированном сайте.
Здание находится в центре Нижнего Новгороде на улице Большой Покровской, 68/14 и является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1917 году и входит в состав исторического ансамбля "Усадьба Серебренниковой".
Продаваемый дом представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью 157,1 кв. метра. Все этажи соединены внутренней лестницей, также есть отдельные входы с улицы на первый этаж и в подвал. Высота потолков — 3 метра.
Вместе с домом передается земельный участок площадью 170 кв. метров. Он находится в аренде до 2071 года.
Объект предлагают купить за 30 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия выставит на торги нежилое здание общей площадью 558,4 кв. метров на Большой Покровской, 37а.
