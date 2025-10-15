Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
15 октября 2025 07:20Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 07:04Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке
14 октября 2025 17:54Черкасов представил опыт региона по развитию индустрии детских товаров на совещании в Минпромторге РФ
14 октября 2025 17:00Еще одно нижегородское предприятие увеличит выработку благодаря "Производительности труда"
14 октября 2025 15:48Еще 111 млн рублей направят на создание террасного парка в Почаинском овраге
14 октября 2025 14:10ВТБ: Рынок сбережений вырос на 7% с начала года
14 октября 2025 10:27Более 2800 безработных нижегородцев воспользовались услугой по соцадаптации на рынке труда
14 октября 2025 09:00Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 19:17Агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе
Экономика

Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке

15 октября 2025 07:04 Экономика
Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке

Фото: "Яндекс Карты"

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение о продаже объекта недвижимости и земельного участка в центре города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

На аукцион в электронной форме будет выставлено нежилое здание общей площадью 558,4 кв. метров, расположенное по адресу улица Большая Покровская, 37а. Объект имеет три этажа, включая подземный. В нем находилось управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты. 

Одновременно планируется реализовать и земельный участок площадью 1769 кв. м, на котором находится здание по улице Грузинской. 

Продажа будет осуществляться по рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Организатором торгов выступит комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что кредит на 1,8 млрд рублей выделено для строительства отеля на Большой Покровской в районе дома №12б.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Имущество торги
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 15:31Несколько земельных участков вблизи Нижнего Новгорода выставили на торги
20 августа 2025 18:15Нижегородский ресторан "Робинзон" продали почти за 62 млн рублей
03 июля 2025 09:51Сарай в центре Нижнего Новгорода продают за 4,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных