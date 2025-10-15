Нижегородская мэрия выставит на торги здание на Покровке Экономика

Фото: "Яндекс Карты"

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение о продаже объекта недвижимости и земельного участка в центре города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

На аукцион в электронной форме будет выставлено нежилое здание общей площадью 558,4 кв. метров, расположенное по адресу улица Большая Покровская, 37а. Объект имеет три этажа, включая подземный. В нем находилось управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты.

Одновременно планируется реализовать и земельный участок площадью 1769 кв. м, на котором находится здание по улице Грузинской.

Продажа будет осуществляться по рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Организатором торгов выступит комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что кредит на 1,8 млрд рублей выделено для строительства отеля на Большой Покровской в районе дома №12б.