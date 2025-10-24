Нижегородский стадион закупит пассажирский электрокар

Фото:
Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Стадион "Нижний Новгород" объявило электронный запрос котировок на поставку пассажирского электромобиля. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
К участию в закупке допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 31 октября. В этот же день будут подведены итоги.
Согласно техническому заданию, стадиону требуется шестиместный гольф-кар модели 4+2, с возможностью трансформации заднего ряда сидений в грузовой отсек. Кузов должен быть окрашен в темный графит, салон — в черный цвет. Кабина должна быть открытого типа.
Электромобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении и произведенным не ранее 2025 года. Поставка должна быть выполнена единовременно в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.
Ранее сообщалось, что для будущей ледовой арены на Стрелке планируется приобрести четыре электрические ледозаливочные машины.
