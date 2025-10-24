Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Спорт

Нижегородский стадион закупит пассажирский электрокар

24 октября 2025 19:22 Спорт
Нижегородский стадион закупит пассажирский электрокар

Фото: Александр Воложанин

Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Стадион "Нижний Новгород" объявило электронный запрос котировок на поставку пассажирского электромобиля. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

К участию в закупке допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 31 октября. В этот же день будут подведены итоги.

Согласно техническому заданию, стадиону требуется шестиместный гольф-кар модели 4+2, с возможностью трансформации заднего ряда сидений в грузовой отсек. Кузов должен быть окрашен в темный графит, салон — в черный цвет. Кабина должна быть открытого типа.

Электромобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении и произведенным не ранее 2025 года. Поставка должна быть выполнена единовременно в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

Ранее сообщалось, что для будущей ледовой арены на Стрелке планируется приобрести четыре электрические ледозаливочные машины.

Ранее сообщалось, что для будущей ледовой арены на Стрелке планируется приобрести четыре электрические ледозаливочные машины.

