ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион

Участник российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" официально закрепился на своей домашней арене — "Совкомбанк Арене", расположенной на Стрелке. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

Как уточняется, ближайший матч (6+) чемпионата против "Акрона" нижегородцы проведут именно на этом стадионе.

По словам представителей клуба, после недавнего кубкового поединка со "Спартаком" комиссар Российского футбольного союза дал высокую оценку состоянию газона на "Совкомбанк Арене".

Ранее стало известно, что на "Совкомбанк арене" в Нижнем Новгороде завершили основной этап ремонтных работ.