Газон повторно проверят на домашнем стадионе "Пари НН" Спорт

На "Совкомбанк Арене", домашнем стадионе нижегородского футбольного клуба "Пари НН", вскоре пройдет повторная проверка состояния поля. Как рассказал генеральный директор клуба Виталий Карасев "Матч ТВ", решение о дополнительной инспекции было принято после матча пятого тура группового этапа Кубка России против московского "Спартака" 1 октября.

Напомним, эта игра стала первой для нижегородцев на "Совкомбанк Арене" в текущем сезоне. До этого команда вынужденно проводила домашние встречи на других стадионах, включая арену в Саранске из-за ремонтных работ и празднования 80-летия атомной промышленности на территории стадиона.

Специальная комиссия из Москвы осмотрела новый газон еще перед матчем и дала разрешение на проведение игры. Несмотря на это было принято решение провести повторную проверку.

"Комиссия действительно будет. Но насколько мы видели со стороны, поле выдержало. Спасибо агрономам, что подготовили качественное поле и даже разрешили заминку. Хотя на момент предматчевого совещания обсуждалось, что ее не может быть. Это хороший момент и знак, что поле выдержало. Думаю, более 90 процентов, что мы здесь останемся. Но это решение комиссии, посмотрим, как будет", — отметил Карасев.

Следующий матч (6+) "Пари НН" проведет на выезде в Сочи 5 октября. Возвращение на домашний стадион запланировано на 18 октября.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не видит необходимости в смене тренера "Пари НН", несмотря на многочисленные проигрыши клуба.