Миллионы рублей уйдут на ледозаливочные машины для арены на Стрелке Спорт

Фото: Александр Воложанин

Для будущей ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде закупят четыре электрические ледозаливочные машины. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На эти цели выделено 74 миллиона рублей. Заказчиком выступает ООО "Ледовый дворец". Аукцион назначен на 1 ноября 2025 года. Заявки на участие принимаются до 30 октября.

Поставить технику необходимо не позднее 15 декабря 2025 года. Каждая машина оценивается максимум в 18,5 млн рублей.

По условиям контракта, гарантия на технику должна составлять не менее двух лет с момента ее передачи. Обязательное техническое обслуживание должно проводиться ежегодно или после 400 часов работы.

Напомним, строительные работы стартовали в 2022 году. Ранее сообщалось, что открытие арены ожидается в 2025 году, но точная дата пока не названа. На начало октября готовность объекта составляла около 96%.