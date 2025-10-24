Миллионы рублей уйдут на ледозаливочные машины для арены на Стрелке

Фото:
Для будущей ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде закупят четыре электрические ледозаливочные машины. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
На эти цели выделено 74 миллиона рублей. Заказчиком выступает ООО "Ледовый дворец". Аукцион назначен на 1 ноября 2025 года. Заявки на участие принимаются до 30 октября.
Поставить технику необходимо не позднее 15 декабря 2025 года. Каждая машина оценивается максимум в 18,5 млн рублей.
По условиям контракта, гарантия на технику должна составлять не менее двух лет с момента ее передачи. Обязательное техническое обслуживание должно проводиться ежегодно или после 400 часов работы.
Напомним, строительные работы стартовали в 2022 году. Ранее сообщалось, что открытие арены ожидается в 2025 году, но точная дата пока не названа. На начало октября готовность объекта составляла около 96%.
