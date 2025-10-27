Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей Спорт

АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" планируется выделить в 2026 году в виде субсидий более 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в проекте областного бюджета, внесенном в Заксобрание.

Отмечается, что финансирование будет направлено на обеспечение уставной деятельности организации, которая занимается поддержкой и развитием профессиональных спортивных клубов в регионе.

На 2027 и 2028 годы также запланированы аналогичные расходы на ЦУРС — по 2,8 млрд рублей ежегодно.

Напомним, АНО "ЦУРС" создали в 2024 году для работы с профессиональными клубами в регионе. Также сообщалось, что руководитель центра Максим Гафуров в сентябре 2025-го вошел в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги.