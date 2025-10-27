Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
27 октября 2025 17:01Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 16:44Евгений Люлин: "Спартакиада - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами"
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
27 октября 2025 14:15Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября
27 октября 2025 09:00Дзержинский "Химик" впервые стал чемпионом Высшей лиги по регби
26 октября 2025 19:40Нижегородское "Торпедо" разгромило "Автомобилист" со счетом 7:4
26 октября 2025 17:18"Пари НН" сыграл нулевую ничью с "Балтикой"
26 октября 2025 09:36Нижегородский ПКМФ "Торпедо" уступил "Новой генерации" со счетом 2:5
25 октября 2025 16:14"Лучшим игроком сентября" в Нижнем Новгороде стала футзалистка Мария Самойлова
25 октября 2025 13:03Хоккеисты системы "Торпедо" вызваны в юниорскую и молодёжную сборные России
Спорт

Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей

27 октября 2025 16:32 Спорт
Более 2,8 млрд рублей закладывают на субсидии Центру управления спортом

АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" планируется выделить в 2026 году в виде субсидий более 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в проекте областного бюджета, внесенном в Заксобрание. 

Отмечается, что финансирование будет направлено на обеспечение уставной деятельности организации, которая занимается поддержкой и развитием профессиональных спортивных клубов в регионе.

На 2027 и 2028 годы также запланированы аналогичные расходы на ЦУРС — по 2,8 млрд рублей ежегодно.

Напомним, АНО "ЦУРС" создали в 2024 году для работы с профессиональными клубами в регионе. Также сообщалось, что руководитель центра Максим Гафуров в сентябре 2025-го вошел в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет ЦУРС
Поделиться:
Новости по теме
16 сентября 2025 16:11Более 200 млн рублей направят на поддержку ХК "Торпедо" и ФК "Пари НН"
28 июня 2025 10:19ЦУРС презентовал новый фирменный стиль как символ единства и движения вперёд
22 января 2025 17:04Глава ЦУРС Гафуров рассказал о стратегии развития нижегородских спортклубов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных