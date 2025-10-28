Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам разъяснили новые правила, касающиеся использования садовых участков, которые начали действовать в России с 1 сентября 2025 года и устанавливают четкие критерии, по которым земельный надел может быть признан неиспользуемым. Для этого в управлении Росреестра по Нижегородской области была открыта "горячая линия". Жители региона активно интересовались, как именно определяется статус участка, какие последствия ждут тех, кто не ухаживает за своей землей, и как избежать санкций.

Замруководителя регионального Росреестра Максим Пайков подвел итоги консультаций и дал разъяснения по наиболее волнующим темам.

Один из самых популярных вопросов от тех, кто редко бывает на даче: как определяется, что участок является неиспользуемым?

Максим Пайков пояснил, что решающим фактором является не частота посещений, а фактическое состояние земли. Если на участке растут плодовые деревья, ягоды, ухожен газон, регулярно ведется уход — даже при редких визитах владельца — это считается использованием. Но если земля заросла бурьяном, древесной порослью, а следов хозяйственной деятельности нет — участок может быть признан неиспользуемым.

Также нижегородцев интересовало, как именно Росреестр выявляет такие участки.

Как отметил представитель ведомства, проверки проводятся в рамках контрольных мероприятий. Используются визуальные осмотры, аэрофотосъемка, спутниковые снимки.

"Важную роль играет информация от органов местной власти и других заинтересованных сторон", - добавил он.

Многие обращения касались соседей по СНТ, которые годами не появляются на участках. Заброшенные дома разрушаются, повреждают заборы, представляют опасность для окружающих. На некоторых участках остаются открытые колодцы и ямы.

В таких случаях, подчеркнул Пайков, процедура длительная. Сначала собственнику направляется уведомление и предписание устранить нарушения. Если он игнорирует требования, возможно наложение штрафов.

"Лишь в случае многолетнего систематического игнорирования предъявленных требований может идти речь о применении санкций", - отметил Максим Пайков.

Некоторые жители выразили беспокойство, что их участки могут ошибочно признать неиспользуемыми, особенно если они не могут ухаживать за землёй по состоянию здоровья.

В таких ситуациях, отметил замруководителя управления, срок исполнения предписания может быть продлен при наличии уважительных причин. Однако если собственник не предпринимает никаких действий, Росреестр передает информацию в уполномоченные органы, которые могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже.

В завершение Максим Пайков дал несколько практических советов владельцам земли. Он напомнил, что важно содержать участок в порядке, даже если он временно не используется для строительства или садоводства. Если получено предписание — не стоит откладывать, нужно устранить нарушения в срок.

