Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2025 11:59Лебедева: методика "обучения служением" – это возможность получать профессиональный опыт через соцпроекты
28 октября 2025 11:54В Госдуме предложили проверять продавцов жилья на вменяемость
28 октября 2025 10:46Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки
28 октября 2025 10:30Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не будет работать 14-16 ноября
28 октября 2025 09:40Власти рассказали о третьем этапе работ в нижегородском парке имени 1 Мая
28 октября 2025 09:14Психологи объяснили, что такое осенняя хандра и как отличить её от лени
28 октября 2025 09:00Мэрия решила отремонтировать ограждение вдоль Малой Покровской
28 октября 2025 08:00Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта
27 октября 2025 18:40Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми
27 октября 2025 17:42Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки

28 октября 2025 10:46 Общество
Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам разъяснили новые правила, касающиеся использования садовых участков, которые начали действовать в России с 1 сентября 2025 года и устанавливают четкие критерии, по которым земельный надел может быть признан неиспользуемым. Для этого в управлении Росреестра по Нижегородской области была открыта "горячая линия". Жители региона активно интересовались, как именно определяется статус участка, какие последствия ждут тех, кто не ухаживает за своей землей, и как избежать санкций.

Замруководителя регионального Росреестра Максим Пайков подвел итоги консультаций и дал разъяснения по наиболее волнующим темам. 

Один из самых популярных вопросов от тех, кто редко бывает на даче: как определяется, что участок является неиспользуемым?

Максим Пайков пояснил, что решающим фактором является не частота посещений, а фактическое состояние земли. Если на участке растут плодовые деревья, ягоды, ухожен газон, регулярно ведется уход — даже при редких визитах владельца — это считается использованием. Но если земля заросла бурьяном, древесной порослью, а следов хозяйственной деятельности нет — участок может быть признан неиспользуемым.

Также нижегородцев интересовало, как именно Росреестр выявляет такие участки.

Как отметил представитель ведомства, проверки проводятся в рамках контрольных мероприятий. Используются визуальные осмотры, аэрофотосъемка, спутниковые снимки.

"Важную роль играет информация от органов местной власти и других заинтересованных сторон", - добавил он.

Многие обращения касались соседей по СНТ, которые годами не появляются на участках. Заброшенные дома разрушаются, повреждают заборы, представляют опасность для окружающих. На некоторых участках остаются открытые колодцы и ямы.

В таких случаях, подчеркнул Пайков, процедура длительная. Сначала собственнику направляется уведомление и предписание устранить нарушения. Если он игнорирует требования, возможно наложение штрафов. 

"Лишь в случае многолетнего систематического игнорирования предъявленных требований может идти речь о применении санкций", - отметил Максим Пайков.

Некоторые жители выразили беспокойство, что их участки могут ошибочно признать неиспользуемыми, особенно если они не могут ухаживать за землёй по состоянию здоровья.

В таких ситуациях, отметил замруководителя управления, срок исполнения предписания может быть продлен при наличии уважительных причин. Однако если собственник не предпринимает никаких действий, Росреестр передает информацию в уполномоченные органы, которые могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже.

В завершение Максим Пайков дал несколько практических советов владельцам земли. Он напомнил, что важно содержать участок в порядке, даже если он временно не используется для строительства или садоводства. Если получено предписание — не стоит откладывать, нужно устранить нарушения в срок.

Ранее в интервью НИА "Нижний Новгород" заместитель руководителя Росреестра по Нижегородской области Максим Пайков рассказал, как теперь будет определяться факт использования участка, кто уполномочен на это и какие последствия ждут владельцев, если их земля окажется заброшенной. Интервью можно прочитать по ссылке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2025 10:09Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России
13 сентября 2025 07:00Росреестр разъяснил нижегородцам, как изменились правила владения участками
28 августа 2025 09:54Нижегородцам напомнили о новых правилах сделок с участками без межевания
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных