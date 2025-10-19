Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России

Фото:
Нижегородские деревни Терпишка в Вачском округе и Варварское в Городецком районе вошли в список населенных пунктов России с самыми смешными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.
В рейтинг попали деревни и села из разных регионов страны — среди них Воронежская, Курганская, Псковская и Московская области.
Так, в Подмосковье можно встретить деревни Поцелуево и Свиноедово, а в Краснодарском крае — населенные пункты с жизнерадостными названиями Батарейка и Веселая Жизнь. В Воронежской области таких примеров особенно много: целых 22 деревни получили статус самых "смешных". Среди них — Чулок, Гнилуша и Плясово-Китаево.
По словам политолога и независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, происхождение подобных названий чаще всего связано с историей конкретного места.
"Нередко никто точно не может установить, откуда появилось то или иное название. Но, на мой взгляд, лучше уж смешное, чем иностранное", — отметил эксперт.
Он также напомнил, что при необходимости любое географическое название можно изменить. Для этого существует федеральный закон №152-ФЗ "О наименовании географических объектов". Однако, по словам Склянчука, на практике переименование осложняется отсутствием четко прописанных процедур и источников финансирования. "Из-за этого процесс замены топонимов нередко оказывается затруднен", — добавил собеседник информагентства.
