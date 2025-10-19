Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2025 10:33Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025 10:25Нижегородка пожаловалась главе СКР на нарушение прав при получении лекарств
19 октября 2025 10:09Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России
18 октября 2025 17:16Названы главные причины смертности в Нижегородской области
18 октября 2025 16:33Глеб Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян в Нижегородскую область
18 октября 2025 14:50Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15
18 октября 2025 14:05Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику
18 октября 2025 13:21Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца
18 октября 2025 11:15Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
Общество

Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России

19 октября 2025 10:09 Общество
Названия двух нижегородских деревень вошли в топ самых смешных в России

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородские деревни Терпишка в Вачском округе и Варварское в Городецком районе вошли в список населенных пунктов России с самыми смешными названиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра. 

В рейтинг попали деревни и села из разных регионов страны — среди них Воронежская, Курганская, Псковская и Московская области.

Так, в Подмосковье можно встретить деревни Поцелуево и Свиноедово, а в Краснодарском крае — населенные пункты с жизнерадостными названиями Батарейка и Веселая Жизнь. В Воронежской области таких примеров особенно много: целых 22 деревни получили статус самых "смешных". Среди них — Чулок, Гнилуша и Плясово-Китаево.

По словам политолога и независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, происхождение подобных названий чаще всего связано с историей конкретного места.

"Нередко никто точно не может установить, откуда появилось то или иное название. Но, на мой взгляд, лучше уж смешное, чем иностранное", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что при необходимости любое географическое название можно изменить. Для этого существует федеральный закон №152-ФЗ "О наименовании географических объектов". Однако, по словам Склянчука, на практике переименование осложняется отсутствием четко прописанных процедур и источников финансирования. "Из-за этого процесс замены топонимов нередко оказывается затруднен", — добавил собеседник информагентства.

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" выяснила, что каждый восьмой населенный пункт имеет тезку в Нижегородской области. 

Также сообщалось, что четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

