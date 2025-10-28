Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
28 октября 2025 20:00Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
28 октября 2025 10:14Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче
28 октября 2025 09:26"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"
28 октября 2025 07:00Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 17:01Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 16:44Евгений Люлин: "Спартакиада - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами"
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
27 октября 2025 14:15Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября
27 октября 2025 09:00Дзержинский "Химик" впервые стал чемпионом Высшей лиги по регби
Спорт

Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке

28 октября 2025 20:00 Спорт
Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Министерство спорта Нижегородской области пока остается на стадионе "Совкомбанк арена". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, альтернативная локация для переезда на данный момент не определена.

Ранее стало известно о планах нижегородского минспорта съехать из офиса на стадионе на Стрелке. Как пояснял осенью 2024 года министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, "работать на стадионе неудобно, поскольку там действует пропускной режим".

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аренда Недвижимость Спорт
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 07:00Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
24 октября 2025 19:22Нижегородский стадион закупит пассажирский электрокар
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных