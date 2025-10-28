Минспорта решило пока не съезжать со стадиона на Стрелке Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Министерство спорта Нижегородской области пока остается на стадионе "Совкомбанк арена". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, альтернативная локация для переезда на данный момент не определена.

Ранее стало известно о планах нижегородского минспорта съехать из офиса на стадионе на Стрелке. Как пояснял осенью 2024 года министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, "работать на стадионе неудобно, поскольку там действует пропускной режим".

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи".