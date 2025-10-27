Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи" Общество

Администрация Нижнего Новгорода перенесла запланированный переезд в здание бывшего торгового центра "Этажи".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, точные сроки переезда пока не определены. Конкретная дата начала работы чиновников в новом помещении не называется.

В администрации также отметили, что здание бывшего ТЦ "Этажи" не принадлежит городу.

Напомним, что о планах переезда подразделений администрации Нижнего Новгорода в здание бывшего ТЦ "Этажи" стало известно в январе 2025 года. Планировалось, что переезд нижегородской мэрии в "Этажи" состоится до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Нижегородская областная фармация" приобрела ТЦ "Этажи" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.