Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"

Администрация Нижнего Новгорода перенесла запланированный переезд в здание бывшего торгового центра "Этажи".
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, точные сроки переезда пока не определены. Конкретная дата начала работы чиновников в новом помещении не называется.
В администрации также отметили, что здание бывшего ТЦ "Этажи" не принадлежит городу.
Напомним, что о планах переезда подразделений администрации Нижнего Новгорода в здание бывшего ТЦ "Этажи" стало известно в январе 2025 года. Планировалось, что переезд нижегородской мэрии в "Этажи" состоится до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что "Нижегородская областная фармация" приобрела ТЦ "Этажи" на улице Белинского в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+