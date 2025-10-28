Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде Спорт

В 2026 году в Нижнем Новгороде продолжится строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Проекты реализуются в рамках концессионных соглашений, на их финансирование в областном бюджете предусмотрено 635 млн рублей. Об этом говорится в проекте областного бюджета на следующий год.

Речь идет о ФОКах на улице Родионова в Нижегородском районе и на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. Оба соглашения были заключены 29 февраля 2024 года.

В 2027 году на эти же объекты планируется направить еще 369 млн рублей, а в 2028 году — 388 млн. Отметим, что строительство объектов сопровождается скандалами. Так, ФОК возле ТЦ "Фантастика" начали строить еще в 2014 году, но сроки постоянно сдвигались по разным причинам. В 2021 году застройщика признали банкротом, а недостроенный объект, готовность которого составляла всего 7%, передали в региональную собственность. В 2024-м недострой демонтировали. Тогда же стало известно, что строительством займется ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорт" в рамках концессионного соглашения с правительством региона. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено 873,7 млн рублей. Сейчас на объекте возобновлены работы.

Строительство ФОКа в Сормовском районе также началось в 2014 году, но у инвестора возникли финансовые проблемы и с ним расторгли контракт. В ноябре 2019 года недострой передали в региональную собственность. Объект также снесли в 2024 году. В октябре того же года ООО "Первая нижегородская инфраструктура спорта" приступила к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей. В феврале 2025-го сообщалось о приостановке работ из-за долгов субподрядчику, но уже в апреле они возобновились. По последней информации, готовность ФОКа составляет 23%.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Развитие физической культуры и спорта" в 2027 году в Чкаловске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и спортивным залом. На эти цели предусмотрено 376 млн рублей, из которых почти половина — федеральные средства. В 2028 году на завершение работ запланировано еще 16 млн рублей.

Также в бюджете 2026 года предусматриваются 1,164 млрд рублей на реализацию крупного концессионного проекта "Строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде". В последующие два года финансирование составит 1,483 млрд и 1,962 млрд рублей соответственно. Отметим, что речь идет о Ледовой арене, строительство которой стартовало в 2022 году. Открытие спортивного сооружения ожидается в 2025 году. На начало октября готовность объекта составляла около 96%.

Ранее сообщалось, что Центру управления и развития спорта в Нижегородской области в 2026 году планируется выделить в виде субсидий более 2,8 млрд рублей.