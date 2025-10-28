Нижегородцам рассказали, как мошенники используют социальную инженерию Общество

Фото: Александр Воложанин

Злоумышленники в Нижегородской области продолжают использовать методы социальной инженерии, подстраивая свои схемы под текущую повестку. Об этом ИА "Время Н" рассказала эксперт по финансовой грамотности и автор просветительского проекта "Меня не обмануть!" Наталья Халезова.

По ее словам, в октябре наблюдается снижение суммы ущерба от мошеннических действий. Если ранее еженедельные потери достигали рекордных 114 миллионов рублей, то сейчас они составляют около 43-48 миллионов. Однако статистика не всегда отражает реальную картину, так как многие пострадавшие не обращаются в полицию. Халезова подчеркивает, что даже при минимальном ущербе важно сообщать о происшествии в правоохранительные органы. Это может помочь в поимке курьеров, отмене переводов и возврате средств.

Она также напомнила, что самозапрет на оформление кредитов, который с начала года оформили более 296 тысяч нижегородцев, лишь один из инструментов защиты. Эффективная оборона от мошенников требует внимательного отношения к личным данным, критического мышления и соблюдения элементарных правил финансовой безопасности.

Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обманов, придумывая себе новые личности. Сейчас, в сезон простуд, они выдают себя за медицинских работников. Под предлогом обновления информации о пациентах или подтверждения прикрепления к поликлинике, злоумышленники просят сообщить код из смс.

"Ранее мошенники рассылали письма от "Госуслуг" о якобы техническом сбое и откреплении от поликлиники: чтобы продолжить получать медпомощь по ОМС, человек должен был пройти по ссылке и прикрепиться заново. Теперь они звонят, просят актуализировать данные, после чего направляют код. У аферистов изменился подход. Если раньше они взламывали аккаунты, использовали технологии, различные программные средства, то теперь делают ставку больше на социальную инженерию", — рассказала Халезова.

"Социальная инженерия" — это психологическое давление и манипулирование. Аферисты запугивают, торопят и вводят в заблуждение, заставляя жертв самостоятельно передавать деньги, брать кредиты или продавать имущество. Средний ущерб от таких схем уже превышает миллион рублей на человека. Причем чаще всего граждане теряют не заемные средства, а доходы от продажи недвижимости.

Нередко жертвами становятся и покупатели квартир, приобретённых у людей, попавших под влияние аферистов. В суде такие сделки оспариваются, и добросовестные приобретатели теряют жильё.

Еще один распространённый приём — проникновение в домовые чаты. Мошенники представляются старшими по дому или председателями ТСЖ, выманивают фотографии документов, коды из смс и присылают фишинговые ссылки.

Особую тревогу вызывает рост атак на детей и подростков. Самой молодой жертве, по словам Халезовой, было всего 8-9 лет. Под угрозой уголовного преследования взрослых мошенники заставляют несовершеннолетних передавать им деньги и ценные вещи. Бывали случаи, когда дети отдавали аферистам сейфы родителей.

Подростков также втягивают в преступные схемы: арендуют у них банковские карты, аккаунты в мессенджерах, поручают переводы криминальных средств. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Так, в Нижегородской области уже возбудили первое дело о дропперстве. В ближайшее время его рассмотрят в суде.

"Для разных категорий жертв предусмотрены разные схемы. Мошенники пользуются слитыми базами данных, прощупывают почву. Они зачастую действуют прицельно, понимают, куда они звонят", — предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что 70-летняя нижегородка отдала мошенникам более 6 млн рублей для "декларирования" сбережений.