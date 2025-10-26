Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки

Две жительницы Нижегородской области стали жертвами интернет-мошенников, заказав несуществующие бани-бочки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Первый случай произошёл в деревне Черемисское. 77-летняя пенсионерка увидела в интернете объявление о продаже бани-бочки. После общения с предполагаемым продавцом она согласилась на изготовление и доставку изделия. Общая стоимость составила 322 тысячи рублей. Женщина перечислила в качестве предоплаты 161 160 рублей.
После перевода денег связь с продавцом оборвалась, а само объявление исчезло с сайта.
Похожая ситуация произошла в Тоншаево. 49-летняя местная жительница также поверила в честность интернет-продавца и перевела ему 300 060 рублей. Вскоре после этого объявление было удалено, а "продавец" перестал отвечать на звонки и сообщения.
Обе пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — "Мошенничество". Правоохранители ведут розыск лиц, причастных к обману.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Арзамасе отдала аферистам почти 3 миллиона рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+