Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки Происшествия

Две жительницы Нижегородской области стали жертвами интернет-мошенников, заказав несуществующие бани-бочки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Первый случай произошёл в деревне Черемисское. 77-летняя пенсионерка увидела в интернете объявление о продаже бани-бочки. После общения с предполагаемым продавцом она согласилась на изготовление и доставку изделия. Общая стоимость составила 322 тысячи рублей. Женщина перечислила в качестве предоплаты 161 160 рублей.

После перевода денег связь с продавцом оборвалась, а само объявление исчезло с сайта.

Похожая ситуация произошла в Тоншаево. 49-летняя местная жительница также поверила в честность интернет-продавца и перевела ему 300 060 рублей. Вскоре после этого объявление было удалено, а "продавец" перестал отвечать на звонки и сообщения.

Обе пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — "Мошенничество". Правоохранители ведут розыск лиц, причастных к обману.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Арзамасе отдала аферистам почти 3 миллиона рублей.