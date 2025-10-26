Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 октября 2025 15:37Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова
26 октября 2025 15:20Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки
26 октября 2025 14:43Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу
26 октября 2025 13:5661-летний мужчина пропал в Нижнем Новгороде — волонтеры начали поиски
26 октября 2025 12:27Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей
26 октября 2025 10:28Дом сгорел в Урене из-за детской шалости с огнем
25 октября 2025 14:56Пешеход-нарушитель погиб в ДТП в Сормове утром 25 октября
25 октября 2025 11:05Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии
25 октября 2025 10:18Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней
25 октября 2025 09:51В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой
Происшествия

Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки

26 октября 2025 15:20 Происшествия
Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки

Две жительницы Нижегородской области стали жертвами интернет-мошенников, заказав несуществующие бани-бочки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Первый случай произошёл в деревне Черемисское. 77-летняя пенсионерка увидела в интернете объявление о продаже бани-бочки. После общения с предполагаемым продавцом она согласилась на изготовление и доставку изделия. Общая стоимость составила 322 тысячи рублей. Женщина перечислила в качестве предоплаты 161 160 рублей.

После перевода денег связь с продавцом оборвалась, а само объявление исчезло с сайта.

Похожая ситуация произошла в Тоншаево. 49-летняя местная жительница также поверила в честность интернет-продавца и перевела ему 300 060 рублей. Вскоре после этого объявление было удалено, а "продавец" перестал отвечать на звонки и сообщения.

Обе пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — "Мошенничество". Правоохранители ведут розыск лиц, причастных к обману.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Арзамасе отдала аферистам почти 3 миллиона рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
25 октября 2025 11:05Две нижегородки стали жертвами аферистов при покупке путёвок в пансионат Абхазии
24 октября 2025 19:50Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции"
23 октября 2025 19:25Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных