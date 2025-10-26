Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей Происшествия

В Арзамасе 75-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись значительной суммы личных накоплений. Как сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области, в отдел полиции поступило заявление от пожилой местной жительницы о хищении средств.

По словам потерпевшей, неизвестные связались с ней через мессенджер. Злоумышленники представились сотрудниками финансовых структур и убедили женщину, что её сбережения находятся под угрозой. Под предлогом защиты средств они убедили пенсионерку перевести деньги на так называемые "безопасные счета".

Доверившись незнакомцам, женщина перевела мошенникам 2 759 000 рублей. Позднее она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время следствие устанавливает причастных к этому преступлению.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: ни один банк или государственный орган не требует перевода денег на "безопасные счета". Любые подобные предложения — это уловки мошенников. Нижегородцев просят не передавать конфиденциальную информацию незнакомым людям и при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы.

