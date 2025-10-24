Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 октября 2025 19:50Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции"
24 октября 2025 18:17Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ
24 октября 2025 18:10Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео
24 октября 2025 16:44Нижегородский продавец заплатит подростку полмиллиона из-за взрыва петарды
24 октября 2025 15:06Студента оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Нижнего Новгорода
24 октября 2025 14:45Организаторы сети нелегальных казино в Нижнем Новгороде выслушали приговор
24 октября 2025 14:31Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление
24 октября 2025 14:15Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей
24 октября 2025 12:00Падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда
24 октября 2025 11:39Водитель погиб в ДТП с перевертышем в Нижегородской области
Происшествия

Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции"

24 октября 2025 19:50 Происшествия
Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в быстрые инвестиции

42-летняя жительница Арзамаса стала жертвой мошенников, которые пообещали ей быстрый и простой доход от инвестиций. В итоге женщина лишилась почти 4 млн рублей, из которых 1 млн она взяла в кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, в середине сентября 2025 года с женщиной через мессенджеры и телефонные звонки связался неизвестный. Под предлогом дополнительного заработка он убедил женщину перевести крупную сумму денег на "инвестиционные счета".

Злоумышленник регулярно направлял ей ссылки на оплату и убеждал, что чем больше вложений она сделает, тем выше будет прибыль. В течение месяца жительница Арзамаса перевела мошенникам 2 940 000 рублей из личных накоплений, а также один миллион рублей, оформленных в кредит.

Но никакой прибыли она так и не увидела, а в какой-то момент злоумышленник просто перестал выходить на связь.

В итоге женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородцев на 48 млн рублей за неделю.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 19:25Мошенники выманили у пенсионерки из Сарова 1,6 млн рублей
22 октября 2025 20:13Жаждущих интима жителей Арзамаса развели на 240 тысяч рублей
21 октября 2025 13:36Афериста, обманувшего нижегородок на 1,3 млн рублей, поймали в Казани
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных