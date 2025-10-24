Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции" Происшествия

42-летняя жительница Арзамаса стала жертвой мошенников, которые пообещали ей быстрый и простой доход от инвестиций. В итоге женщина лишилась почти 4 млн рублей, из которых 1 млн она взяла в кредит, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, в середине сентября 2025 года с женщиной через мессенджеры и телефонные звонки связался неизвестный. Под предлогом дополнительного заработка он убедил женщину перевести крупную сумму денег на "инвестиционные счета".

Злоумышленник регулярно направлял ей ссылки на оплату и убеждал, что чем больше вложений она сделает, тем выше будет прибыль. В течение месяца жительница Арзамаса перевела мошенникам 2 940 000 рублей из личных накоплений, а также один миллион рублей, оформленных в кредит.

Но никакой прибыли она так и не увидела, а в какой-то момент злоумышленник просто перестал выходить на связь.

В итоге женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по мошенничестве.

