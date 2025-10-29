Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 29 октября на трех автобусных маршрутах вводятся новые остановки. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, на маршруте № 39 после остановки "Улица Красноэтновская" появится дополнительная остановка "Улица Порт-Артурская".

Кроме того, изменения коснутся маршрутов № 20 и № 64. В их схемы добавят остановку "Улица Памирская", которая будет расположена после остановки "Улица Перекопская".

Ранее сообщалось, что автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году в Нижнем Новгороде.

Также в ЦРТС проинформировали о переносе нескольких остановок в городе.