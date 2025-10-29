Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде с 29 октября на трех автобусных маршрутах вводятся новые остановки. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Так, на маршруте № 39 после остановки "Улица Красноэтновская" появится дополнительная остановка "Улица Порт-Артурская".
Кроме того, изменения коснутся маршрутов № 20 и № 64. В их схемы добавят остановку "Улица Памирская", которая будет расположена после остановки "Улица Перекопская".
Ранее сообщалось, что автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году в Нижнем Новгороде.
Также в ЦРТС проинформировали о переносе нескольких остановок в городе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+