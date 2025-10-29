Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 10:08Дзержинские энергетики "Т Плюс" подтвердили готовность к отопительному периоду
29 октября 2025 09:46Министр Пучков анонсировал проект против буллинга в Нижегородской области
29 октября 2025 09:37Дмитриевская родительская суббота: история, традиции и современное значение
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 07:00Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября
28 октября 2025 19:47Полиция нашла пропавших в Дзержинске школьниц
28 октября 2025 18:13Глеб Никитин поздравил движение "Волонтёры Победы" с 10-летием
28 октября 2025 17:29Шойгу обсудил в Нижнем Новгороде усиление безопасности регионов ПФО
28 октября 2025 17:12Снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих
Общество

Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде

29 октября 2025 10:26 Общество
Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 29 октября на трех автобусных маршрутах вводятся новые остановки. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, на маршруте № 39 после остановки "Улица Красноэтновская" появится дополнительная остановка "Улица Порт-Артурская".

Кроме того, изменения коснутся маршрутов № 20 и № 64. В их схемы добавят остановку "Улица Памирская", которая будет расположена после остановки "Улица Перекопская".

Ранее сообщалось, что автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году в Нижнем Новгороде.

Также в ЦРТС проинформировали о переносе нескольких остановок в городе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 13:39Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде
19 октября 2025 13:06Перевозчиков для автобусов на долгий срок ищут в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 15:30Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных