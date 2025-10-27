Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде

27 октября 2025 13:39 Общество
Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 1 января улучшат работу двух популярных автобусных маршрутов — №41 и №92. Изменения направлены на то, чтобы сделать поездки комфортнее и удобнее для пассажиров, сообщили в ЦРТС.

Маршрут №41, который соединяет микрорайон Цветы со станцией метро "Стрелка", теперь будут обслуживать автобусы большого класса. Количество транспортных единиц на линии увеличится до восьми. Кроме того, трасса маршрута изменится: вместо улицы Горького автобусы теперь будут следовать по улице Белинского.

Обновление ждет и маршрут №92. Его также переведут на автобусы большого класса, а схему движения скорректируют. Теперь транспорт будет удобнее для жителей Бурнаковского микрорайона, улицы Акмолинской, а также для студентов и сотрудников, которым нужно добираться в районы площадей Горького, Минина и Пожарского.

Теперь автобусы №92 будут начинать движение от посёлка Левинка, проходить через улицу Акмолинскую, Московское шоссе, Метромост, а затем следовать через площадь Горького и площадь Минина и Пожарского до конечной остановки на улице Усилова.

Изменения реализуются в рамках подготовки к заключению новых брутто-контрактов на 2026 год.

Ранее сообщалось, что нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят с 1 января 2026 года.





