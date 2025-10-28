Водитель "Шевроле" вылетел с трассы и разбился насмерть около Семенова

Фото:
Авария со смертельным исходом произошла 28 октября на участке трассы Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области.
По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, инцидент случился в 12:11 на 62-м километре + 300 метров автодороги вблизи города Семёнов.
По предварительным данным, 28-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля "Шевроле Круз", не учёл погодные условия и превысил безопасную скорость на затяжном повороте.
Автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель скончался до прибытия скорой помощи. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее стали известны подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+