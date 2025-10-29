СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования инцидента с участием иностранного гражданина, произошедшего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось 28 октября. Иностранец, находясь в салоне общественного транспорта, напал с ножом на водителя автобуса, причинив ему телесные повреждения. После этого он повредил транспортное средство, разбив в нем стекла. Дебошира удалось оперативно задержать в тот же день.
По факту произошедшего следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ Айрату Ахметшину представить развернутый доклад о ходе расследования, а также о всех установленных на данный момент обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, связанного с травлей 13-летней школьницы в Ветлужском районе Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+