СК завел дело на мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде Происшествия

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования инцидента с участием иностранного гражданина, произошедшего в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 28 октября. Иностранец, находясь в салоне общественного транспорта, напал с ножом на водителя автобуса, причинив ему телесные повреждения. После этого он повредил транспортное средство, разбив в нем стекла. Дебошира удалось оперативно задержать в тот же день.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ Айрату Ахметшину представить развернутый доклад о ходе расследования, а также о всех установленных на данный момент обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, связанного с травлей 13-летней школьницы в Ветлужском районе Нижегородской области.