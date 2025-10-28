Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах Происшествия

Фото: Telegram-канал "Жесть.Нижний Новгород 18+"

Разъяренный мужчина с ножом напал на автобус А-78 в Верхних Печерах Нижнего Новгорода. Очевидцы сняли дебошира на видео, которое выложили в соцсетях.

На кадрах видно, как разъяренный мужчина с ножом бросается на автобус, разбивает стекло, ломает боковое зеркало и "дворник". Он нецензурно выражается, а также призывает водителя автобуса выйти и "ответить".

По словам очевидцев, конфликт начался еще в салоне: якобы буйный мужчина что-то не поделил с водителем, и тот выгнал пассажира из салона.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире.