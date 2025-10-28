Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах

Фото:
Разъяренный мужчина с ножом напал на автобус А-78 в Верхних Печерах Нижнего Новгорода. Очевидцы сняли дебошира на видео, которое выложили в соцсетях.
На кадрах видно, как разъяренный мужчина с ножом бросается на автобус, разбивает стекло, ломает боковое зеркало и "дворник". Он нецензурно выражается, а также призывает водителя автобуса выйти и "ответить".
По словам очевидцев, конфликт начался еще в салоне: якобы буйный мужчина что-то не поделил с водителем, и тот выгнал пассажира из салона.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+