Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 18:05Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах
28 октября 2025 18:00Водитель "Шевроле" вылетел с трассы и разбился насмерть около Семенова
28 октября 2025 17:48Дело о теракте завели на двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи
28 октября 2025 15:00Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева
28 октября 2025 13:14Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
28 октября 2025 11:17Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире
28 октября 2025 11:03Нижегородская шестиклассница стала жертвой травли в Telegram
Происшествия

Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах

28 октября 2025 18:05 Происшествия
Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах

Фото: Telegram-канал "Жесть.Нижний Новгород 18+"

Разъяренный мужчина с ножом напал на автобус А-78 в Верхних Печерах Нижнего Новгорода. Очевидцы сняли дебошира на видео, которое выложили в соцсетях. 

На кадрах видно, как разъяренный мужчина с ножом бросается на автобус, разбивает стекло, ломает боковое зеркало и "дворник". Он нецензурно выражается, а также призывает водителя автобуса выйти и "ответить".

По словам очевидцев, конфликт начался еще в салоне: якобы буйный мужчина что-то не поделил с водителем, и тот выгнал пассажира из салона.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Нападение ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 19:10Нижегородку обязали заплатить 30 тысяч рублей за нападение собаки
24 сентября 2025 18:44Две санитарки пострадали от рук пациента нижегородской психбольницы №1
09 сентября 2025 11:18Мужчина с пистолетом напал на водителя нижегородского автобуса
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных