Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего нападение на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печёры.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл при пассажирах, находившихся в салоне транспортного средства. Мужчина, вооружённый ножом, проявил агрессию, создавая угрозу для окружающих.

Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, побудившие мужчину к подобному поступку.

