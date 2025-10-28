Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 октября 2025 18:48Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:30Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов
28 октября 2025 18:05Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах
28 октября 2025 18:00Водитель "Шевроле" вылетел с трассы и разбился насмерть около Семенова
28 октября 2025 17:48Дело о теракте завели на двух нижегородцев за поджог вышки сотовой связи
28 октября 2025 15:00Озвучены подробности жуткого ДТП с перевертышем на улице Ванеева
28 октября 2025 13:14Машина снесла светофорный столб и перевернулась на Ванеева — видео
28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
28 октября 2025 12:06Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram
28 октября 2025 11:46Суд рассмотрит первое дело о дропперстве в Нижегородской области
Происшествия

Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде

28 октября 2025 18:48 Происшествия
Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего нападение на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печёры.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл при пассажирах, находившихся в салоне транспортного средства. Мужчина, вооружённый ножом, проявил агрессию, создавая угрозу для окружающих.

Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, побудившие мужчину к подобному поступку.

Ранее сообщалось, что мужчина с пистолетом угрожал водителю автобуса в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы МВД Нападение
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 18:37Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео
25 октября 2025 09:51В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой
09 сентября 2025 07:00Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных