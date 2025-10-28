Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде

Фото:
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего нападение на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печёры.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл при пассажирах, находившихся в салоне транспортного средства. Мужчина, вооружённый ножом, проявил агрессию, создавая угрозу для окружающих.
Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы подозреваемого удалось задержать по горячим следам.
На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, побудившие мужчину к подобному поступку.
Ранее сообщалось, что мужчина с пистолетом угрожал водителю автобуса в Нижнем Новгороде.
