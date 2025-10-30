Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Дизайн-код улицы Большой Покровской утвердили в Нижнем Новгороде

30 октября 2025 14:42 Общество
Дизайн-код улицы Большой Покровской утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию оформления для участка Большой Покровской от площади Горького до площади Лядова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Основной акцент сделан на стандартизацию оформления вывесок. Теперь для информационных конструкций допустимы только 14 оттенков серого и бежевого. Цветовая гамма должна соответствовать общему колористическому решению фасада здания. При этом допускается использование фирменных цветов товарных знаков, если они зарегистрированы в Роспатенте.

Подсветка вывесок также регламентирована: разрешены только нейтральный или холодный белый свет. Витринный неон допускается исключительно в тёплом белом оттенке.

Обновлённый дизайн-код вводит и строгие правила по типографике. Шрифты должны быть легко читаемыми и гармонировать с архитектурой здания. Запрещено использовать декоративные, акцидентные, рукописные и каллиграфические шрифты, а также искажать символы — растягивать их или менять интервал между буквами. Дублирование одинаковой информации на одном фасаде также не допускается.

Отдельное внимание уделено оформлению фальшфасадов на зданиях, находящихся на реконструкции. Предложены три варианта визуального решения:

  • фотография города с символом "перезагрузки" и разными фразами;
  • изображение ремонтируемого фасада в графическом или фотореалистичном стиле;
  • декоративное оформление "Столица закатов" в виде театральных штор, открывающих панораму города.

Ранее сообщалось об утверждении дизайн-кода для набережной Федоровскогоулицы Звездинки и "Гордеевского пятачка".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

