Дизайн-код для "Гордеевского пятачка" утвердила нижегородская мэрия Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде официально принята архитектурно-художественная концепция благоустройства территории у ТЦ "Шайба", ТЦ "Гордеевский универмаг" и остановок наземного транспорта "Тоннель Московского вокзала". Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Отмечается, что документ направлен на создание единого визуального облика этой части Московского шоссе. Концепция охватывает как размещение нестационарных торговых объектов, так и оформление информационных конструкций, включая вывески и рекламные элементы.

Среди ключевых целей проекта — упорядочение внешнего вида фасадов зданий, согласование архитектурных и колористических решений, а также определение допустимых форматов и мест для размещения киосков, павильонов и остановочных павильонов.

В документе прописаны требования к цветовой гамме, шрифтам и расположению вывесок. Например, информационные конструкции должны быть выполнены в едином стиле, с использованием шрифта Inter и ограниченной палитрой цветов, соответствующей фасаду здания. Запрещены декоративные и трудночитаемые шрифты, а также дублирование информации на одном фасаде.

Что касается торговых объектов, концепция определяет допустимые габариты, материалы и внешний вид киосков и павильонов. Все объекты должны размещаться на специально отведенных участках с твердым покрытием, без устройства фундаментов и с максимальной высотой до 3 метров.

Архитектурно-художественная концепция также содержит фотофиксацию текущего состояния фасадов, схемы размещения конструкций и опорный план территории.

Ранее сообщалось, что единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде. Также единую архитектурно-художественную концепцию приняли и для улицы Черниговской.