Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 августа 2025 11:00  [100] Новая дорога соединит два известных монастыря в Нижегородской области и Мордовии
15 августа 2025 10:52  [90] Госдума проработает запрет работать курьерами людям с судимостью
15 августа 2025 10:21  [152] Дизайн-код для "Гордеевского пятачка" утвердила нижегородская мэрия
15 августа 2025 10:09  [163] С 1 сентября вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение
15 августа 2025 10:00  [161] Нижний Новгород принимает делегации городов-побратимов
15 августа 2025 09:45  [168] Нижегородцы стали чаще использовать цифровую платформу для решения проблем
15 августа 2025 08:00  [206] Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 21:02  [236] Завершился ремонт дороги к селу Матюшево в Сосновском округе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
14 августа 2025 20:32  [332] Владыка Георгий освятил восстановленный храм на берегу Волги
14 августа 2025 20:00  [329] Управляющие компании предложили нижегородцам списать долги по ЖКУ
Общество

Дизайн-код для "Гордеевского пятачка" утвердила нижегородская мэрия

15 августа 2025 10:21  [152] Общество
Дизайн-код для Гордеевского пятачка утвердила администрация Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде официально принята архитектурно-художественная концепция благоустройства территории у ТЦ "Шайба", ТЦ "Гордеевский универмаг" и остановок наземного транспорта "Тоннель Московского вокзала". Постановление опубликовано на сайте администрации города. 

Отмечается, что документ направлен на создание единого визуального облика этой части Московского шоссе. Концепция охватывает как размещение нестационарных торговых объектов, так и оформление информационных конструкций, включая вывески и рекламные элементы.

Среди ключевых целей проекта — упорядочение внешнего вида фасадов зданий, согласование архитектурных и колористических решений, а также определение допустимых форматов и мест для размещения киосков, павильонов и остановочных павильонов.

В документе прописаны требования к цветовой гамме, шрифтам и расположению вывесок. Например, информационные конструкции должны быть выполнены в едином стиле, с использованием шрифта Inter и ограниченной палитрой цветов, соответствующей фасаду здания. Запрещены декоративные и трудночитаемые шрифты, а также дублирование информации на одном фасаде.

Что касается торговых объектов, концепция определяет допустимые габариты, материалы и внешний вид киосков и павильонов. Все объекты должны размещаться на специально отведенных участках с твердым покрытием, без устройства фундаментов и с максимальной высотой до 3 метров.

Архитектурно-художественная концепция также содержит фотофиксацию текущего состояния фасадов, схемы размещения конструкций и опорный план территории.

Ранее сообщалось, что единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде. Также единую архитектурно-художественную концепцию приняли и для улицы Черниговской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Дизайн Канавинский район
Поделиться:
Новости по теме
26 апреля 2025 07:00  [842] Единую концепцию мемориальных досок разрабатывают в Нижнем Новгороде
02 ноября 2024 14:17  [1074] Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных