Нижегородские власти утвердили дизайн-код улицы Звездинки Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде разработали архитектурно-художественную концепцию внешнего облика улицы Звездинка. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры города.

По словам специалистов, на Звездинке сейчас отсутствует единый стиль оформления фасадов и информационных конструкций. Многие из них устарели, выполнены из некачественных материалов и размещены без учета архитектурных и исторических особенностей улицы.

Новая концепция направлена на создание целостной городской среды и повышение эстетического качества улицы. В документе определены конкретные места для размещения информационных элементов, чтобы они не нарушали внешний облик зданий.

В частности, вводятся ограничения по цветовой гамме вывесок и информационных конструкций. Их оформление должно быть единым в пределах одного фасада и соответствовать общей колористике здания. Допускается использование логотипов в зарегистрированных цветах, но только в установленном порядке.

Также концепция запрещает применение декоративных и каллиграфических шрифтов, а также любых искажений текста — растягивания букв, изменения интервалов и смещения символов.

