Культура и отдых

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ презентовал новую песню к Дню народного единства

03 ноября 2025 12:01
Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ презентовал новую песню к Дню народного единства

Фото: организаторы проекта

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ продолжает серию "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья" и представляет новый видеоклип на легендарную песню Леонида Афанасьева и Игоря Шаферана "Гляжу в озёра синие". Премьера приурочена к Дню народного единства.

Музыкальное путешествие охватывает четырнадцать регионов Приволжского федерального округа и раскрывает красоту природы, культурное богатство и историческое наследие округа. Видеоряд включает кадры из Нижегородского кремля, лесов Пермского края, улиц Ижевска, набережной Йошкар-Олы и других знаковых мест.

По словам полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, эта песня стала настоящим образом культурного и природного богатства округа. Она вдохновляет и напоминает о том, как много в нашей стране силы, красоты и единства.

К съёмкам клипа присоединились как молодые, так и опытные исполнители. Среди них — заслуженная артистка Кировской области Оксана Касимова, заслуженный коллектив народного творчества РФ фольклорный ансамбль "Прялица" под руководством Натальи Кульковой и образцовый хор мальчиков "Маленький принц", которым дирижирует Людмила Герасимова.

Видеоклип доступен на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, включая официальную группу во "ВКонтакте", на сайте полпреда президента РФ в ПФО, а также в эфире региональных телеканалов.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России".

Напомним, 29 октября состоялась премьера первого клипа серии на песню "Течёт река Волга".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных