Нижегородец Дмитрий Клычков представил новую патриотическую песню

24 октября 2025 14:53 Культура и отдых
В Нижнем Новгороде состоялась премьера новой композиции от автора и исполнителя Дмитрия Клычкова — участника телепроекта "Голос" и резидента Центра Пешков (12+)

Трек под названием "Журавль" был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это музыкальный монолог солдата, который, несмотря на тяготы военного быта, продолжает верить в возвращение домой.

Композиция выдержана в формате баллады с ярко выраженными элементами фолка и национального звучания. В песне звучит глубокая эмоциональная тема — тоска по родным местам, обращение к любимой женщине и образу журавля как символу памяти и надежды.

"Журавль" подчеркивает духовную связь между теми, кто на передовой, и теми, кто ждет их дома.

Ранее Дмитрий Клычков представил слушателям патриотическую песню "А я не видел деда", которая получила широкое распространение.

Музыка Патриотизм СВО
