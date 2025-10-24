Нижегородец Дмитрий Клычков представил новую патриотическую песню

В Нижнем Новгороде состоялась премьера новой композиции от автора и исполнителя Дмитрия Клычкова — участника телепроекта "Голос" и резидента Центра Пешков (12+)
Трек под названием "Журавль" был создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это музыкальный монолог солдата, который, несмотря на тяготы военного быта, продолжает верить в возвращение домой.
Композиция выдержана в формате баллады с ярко выраженными элементами фолка и национального звучания. В песне звучит глубокая эмоциональная тема — тоска по родным местам, обращение к любимой женщине и образу журавля как символу памяти и надежды.
"Журавль" подчеркивает духовную связь между теми, кто на передовой, и теми, кто ждет их дома.
Ранее Дмитрий Клычков представил слушателям патриотическую песню "А я не видел деда", которая получила широкое распространение.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+