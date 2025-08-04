Прилепин предложил установить памятник героям СВО в центре Москвы

Фото:
Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин предложил установить памятник участникам специальной военной операции на месте демонтированной скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Ранее на указанной площадке находилась работа швейцарского художника Урса Фишера — 12-метровая алюминиевая скульптура, представлявшая собой увеличенную копию комка глины. Она была установлена в 2021 году у Дома культуры "ГЭС-2", а в июле 2025 года демонтирована. На её месте планируется разместить новое произведение искусства.
Прилепин подчеркнул, что подвиги участников СВО заслуживают памяти и уважения, и предложил отдать дань как первым ее участникам (Александру Захарченко, Мотороле и Гиви), так и тем, кто продолжает действовать в зоне конфликта сегодня.
Ранее Захар Прилепин заявил, что перезагрузка российской элиты произойдет за счет участников СВО.
