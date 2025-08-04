Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 августа 2025 10:53  [104] Правила приема студентов на платное обучение изменят в России
07 августа 2025 10:04  [152] Прилепин предложил установить памятник героям СВО в центре Москвы
07 августа 2025 09:55  [241] Инфекционист Кулова оценила опасность нового китайского вируса чикунгунья
07 августа 2025 09:39  [161] Нижегородский умелец продает деревянного лебедя за миллион рублей
07 августа 2025 09:28  [145] Построенная нижегородцами "Комета" пришла в Сухум впервые за 32 года
07 августа 2025 08:00  [174] Почти половина проб нижегородской почвы показала превышение по микробам
07 августа 2025 07:00  [197] Редкие лебеди-шипуны вывели птенцов на Артемовских лугах
06 августа 2025 20:00  [301] 728 нижегородских предпринимателей получают выплаты по болезни и материнству
06 августа 2025 18:22  [209] Более 60 собственных проектов представили участники смены "Время Первых. Первые среди Первых"
06 августа 2025 18:10  [304] Жеребьевку на добычу медведя проведут в Нижегородской области 7 августа
Общество

Прилепин предложил установить памятник героям СВО в центре Москвы

07 августа 2025 10:04  [152] Общество
Прилепин предложил установить памятник героям СВО в центре Москвы

Фото: Александр Воложанин

Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин предложил установить памятник участникам специальной военной операции на месте демонтированной скульптуры "Большая глина №4" на Болотной набережной в Москве. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее на указанной площадке находилась работа швейцарского художника Урса Фишера — 12-метровая алюминиевая скульптура, представлявшая собой увеличенную копию комка глины. Она была установлена в 2021 году у Дома культуры "ГЭС-2", а в июле 2025 года демонтирована. На её месте планируется разместить новое произведение искусства.

Прилепин подчеркнул, что подвиги участников СВО заслуживают памяти и уважения, и предложил отдать дань как первым ее участникам (Александру Захарченко, Мотороле и Гиви), так и тем, кто продолжает действовать в зоне конфликта сегодня.

Ранее Захар Прилепин заявил, что перезагрузка российской элиты произойдет за счет участников СВО. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Памятники СВО
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2025 17:31  [517] Прилепин призвал учить суахили и читать про жизнь в КНДР
07 июля 2025 17:29  [1009] Документальный фильм выпущен к 50-летию Захара Прилепина
17 июня 2025 17:12  [927] Прилепин призвал отказаться от "колониального мышления" и влюбленности в Европу
28 мая 2025 18:42  [1366] Прилепин спрогнозировал, что СВО закончится через 12 лет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных