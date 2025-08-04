Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Культура и отдых

Памятник Георгию Гречко вернули к Нижегородскому планетарию

16 августа 2025 15:00
Памятник Георгию Гречко вернули к Нижегородскому планетарию

Фото: Нижегородский планетарий

Памятник дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Георгию Михайловичу Гречко снова установлен у Нижегородского планетария. Бюст вернули на территорию учреждения после завершения реставрационных работ, которые длились около двух недель.

Как сообщили в планетарии, восстановлением памятника занимались специалисты одной из нижегородских организаций, специализирующихся на подобных работах. Скульптура обрела обновленный вид и теперь размещена у центрального входа в здание.

Ранее бюст находился с правой стороны планетария, рядом с макетом орбитального корабля-ракетоплана "Буран". Памятник был открыт в сентябре 2021 года к 90-летнему юбилею со дня рождения Георгия Гречко.

"Имя космонавта Георгия Михайловича Гречко для нашего планетария имеет огромное значение. Его неоценимый вклад в развитие отечественной космической науки, а также поддержка нашего учреждения навсегда останутся в памяти", – отметила директор планетария Галина Муромцева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных