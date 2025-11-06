Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Камеру на проспекте Гагарина признали исправной после проверки

06 ноября 2025 13:00 Общество
Камеру на проспекте Гагарина признали исправной после проверки

Камера фиксации нарушений ПДД, установленная на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, работает корректно. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.

Ранее водители жаловались на работу устройства, считая, что оно может ошибочно фиксировать нарушения.

Как рассказали в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области, специалисты Федерального бюджетного учреждения "Нижегородский ЦСМ" провели техническую проверку комплекса.

По итогам экспертизы было установлено, что камера соответствует всем метрологическим стандартам и может использоваться дальше без ограничений.

В ЦРТС напомнили: если автомобилисты не согласны с полученными штрафами, они имеют право подать жалобу через портал "Госуслуги" или направить письменное обращение в управление ГИБДД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что камеры на проспекте Гагарина и Окском съезде в Нижнем Новгороде начали фиксировать водителей с телефонами в руках.

Напомним также, что ограничение скорости ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде.

ПДД ЦРТС Штраф
