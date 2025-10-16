Более 1,9 млн нарушений ПДД зарегистрировали нижегородские камеры Происшествия

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) продолжает следить за порядком на дорогах. Так, с начала года камеры фотовидеофиксации в Нижегородской области зафиксировали почти два миллиона нарушений правил дорожного движения.

За период с 1 января по 12 октября было вынесено 1 969 931 постановление. Общая сумма штрафов превысила 1,8 млрд рублей. Из них уже оплачено более 1,26 млрд рублей, то есть более 1,7 млн исполненных постановлений.

Тем, кто проигнорировал наказание, пришлось столкнуться с более серьёзными последствиями. В отношении злостных неплательщиков возбуждено 7 401 административное дело за уклонение от исполнения административного наказания.

Самое распространённое нарушение — превышение скорости. Более 95 тысяч раз водители разгонялись на 20-40 км/ч выше разрешённого, а в 8 047 случаях — на 40-60 км/ч.

Также камеры зафиксировали 6 949 случаев езды по полосе, выделенной для общественного транспорта. За непристёгнутые ремни безопасности штрафы получили 1 801 человек.

