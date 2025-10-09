Водитель-должник лишился машины после проверки на нижегородской трассе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Сотрудники ДПС задержали на трассе Р-125 Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород водителя с крупной задолженностью по штрафам. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Инцидент произошел днем 7 октября на 436 км дороги. За рулем автомобиля "Лада Веста" находился мужчина, которого инспекторы проверили по базам данных ГИБДД. Выяснилось, что на его счету числятся неоплаченные штрафы на сумму 363 966 рублей, из которых 83 тысячи — за 100 административных правонарушений.

Информацию о неплательщике сотрудники полиции передали в Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижнему Новгороду. В результате автомобиль был арестован и помещен на специализированную стоянку.

В ГАИ напомнили, что проверки на наличие задолженностей проводятся регулярно. Водителям рекомендуется своевременно оплачивать административные штрафы, чтобы избежать дополнительных мер взыскания.

Проверить наличие задолженностей можно на портале госуслуг или в разделе "Проверка штрафов" на официальном сайте ГИБДД МВД России.

