Наука

Затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей

10 ноября 2025 16:11 Наука
Затраты на науку в Нижегородской области достигли 140 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В конце октября Нижегородская область вновь заняла четвёртое место в рейтинге субъектов России по уровню научно-технологического развития. Регион набрал 64,63 балла, подтвердив результат прошлого года. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева на пресс-конференции 10 ноября рассказала, что сохранить высокую позицию удалось благодаря системной поддержке науки и технологической инфраструктуре.

Одним из значимых достижений стал рост числа специалистов, занятых в научной сфере: в 2024 году их стало на 330 больше, и общее количество достигло 43 тысяч человек. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

В регионе также увеличились внутренние затраты на научные исследования и разработки, составив почти 140 млрд рублей. Это позволило Нижегородской области занять четвёртое место в стране по данному показателю. При этом уровень инновационной активности продолжает расти: доля инновационных товаров и услуг в общем объёме отгруженной продукции достигла 18,9%.

Существенные результаты демонстрирует и патентная активность: в 2024 году было выдано 272 патента на изобретения, 126 — на полезные модели, а также 44 патента на промышленные образцы.

Ключевую роль в развитии региона играют научно-образовательный центр мирового уровня "Нижегородский НОЦ" и инновационно-технологический центр "Квантовая долина". Первый из них координирует стратегические направления научного развития, оказывает поддержку научным организациям и сопровождает проекты от идеи до внедрения. В 2024 году НОЦ провёл открытые конкурсы с индустриальными партнёрами, по результатам которых было поддержано 10 проектов на сумму 126 млн рублей. Также в рамках ежегодного конкурса финансирование получили восемь научно-технических инициатив на общую сумму 153,7 млн рублей.

Среди поддержанных проектов — создание центров биологизации агропромышленного комплекса, запуск спутника "Лобачевский" для мониторинга лесов и сельхозугодий, а также разработка автоматизированного электронного пресса.

"Квантовая долина" стала площадкой для взаимодействия науки и бизнеса. В 2024 году к ней присоединились 17 новых компаний, которые планируют инвестировать 11 млрд рублей и создать более 400 рабочих мест. Общий объём инвестиций в проекты составил более 1,5 млрд рублей, из которых свыше 1 млрд направлены на НИОКР.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ разработали систему ИИ, способную точно диагностировать глиому.

