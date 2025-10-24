Ученые из Нижнего Новгорода разморозили раковые клетки спустя 12 лет Наука

Фото: Максим Герасимов

Исследователи из Научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ провели уникальный эксперимент: они успешно разморозили клетки колоректального рака мыши, которые находились в криоконсервации с 2013 года.

Как выяснилось, спустя 12 лет клетки сохранили свою жизнеспособность и продолжают функционировать. Об успешном эксперименте сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Особенность этих клеток состоит в том, что они содержат ген люциферазы — фермента, который позволяет визуализировать происходящие в клетке процессы. Благодаря этому ученые могут наблюдать за активностью клеток в реальном времени, что делает их ценным материалом для дальнейших исследований.

По словам исследователей, наблюдение за этими клетками продолжится. Полученные данные могут сыграть важную роль в изучении механизмов развития онкологических заболеваний у человека и способствовать разработке новых методов лечения.

