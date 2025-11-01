На марафоне Знание.Наука директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее Общество

Фото: Общество "Знание"

В рамках просветительского марафона Знание.Наука, организованного Обществом «Знание» и Московским политехническим университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, прошла встреча лауреатов Премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных. Участниками дискуссии «Герои прогресса: профессия — учёный» стали директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович и профессор кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец.

Молодые учёные рассказали школьникам и студентам, как они пришли в науку, чем занимаются сегодня, и почему исследовательская работа может быть вдохновляющим делом, меняющим жизнь миллионов людей.

Сусанна Гордлеева представила свои исследования в области нейроморфных вычислений — технологий, которые имитируют работу человеческого мозга.

«Современные компьютеры расходуют огромные объёмы энергии из-за неэффективной архитектуры. Мозг решает сложнейшие задачи, затрачивая в тысячи раз меньше ресурсов. Мы создаём вычислительные системы, способные работать по тем же принципам — быстро, адаптивно и энергосберегающе», — объяснила учёная.

По её словам, такие технологии уже сегодня применяются в беспилотных системах, медицинских нейроинтерфейсах и «умных» устройствах.

Александр Квашнин, строивший научную карьеру в Красноярске и Москве, а также проходивший стажировки и запускал проекты в Хьюстоне (США), Сиане (КНР), Томске и Иванове, рассказал, как искусственный интеллект помогает физикам открывать новые материалы и ускорять вычисления.

«Физик сегодня не может быть только физиком. Всё современное материаловедение строится на междисциплинарном подходе — мы объединяем физику, химию, программирование и ИИ. Алгоритмы позволяют рассчитывать сложнейшие структуры из миллионов атомов — то, что раньше занимало месяцы, теперь решается за часы», — отметил исследователь.

Учёный подчеркнул, что путь в науку — это не только победы, но и настойчивость: «Премии выигрываются не с первого раза. Главное — не останавливаться и уметь работать на результат».

Ольга Якубович поделилась своим опытом геолога и рассказала, как современные технологии помогают раскрывать тайны Земли: «Мы доказали, что самородная платина может сохранять радиогенный гелий миллиарды лет, — рассказала она. — Это открытие позволило впервые определять возраст платиновых месторождений. Современная геология — это уже не только молоток и карта, это лаборатории, приборы и сложное моделирование».

Кирилл Антонец представил результаты своих исследований в области микробиологии и генетики. Он рассказал, как простейшие организмы помогают изучать болезни человека и защищать сельское хозяйство.

«Мы показали, что амилоидные белки встречаются не только у животных, но и у растений. Эти открытия помогают понять фундаментальные механизмы жизни. А бактерии, которые когда-то считались вредными, сегодня используются для защиты культур от вредителей», — подчеркнул учёный.

В завершение встречи молодые исследователи ответили на вопросы аудитории о роли искусственного интеллекта, его пользе и риска использования.

«Эта технология развивается, мы просто должны научиться ей пользоваться, потому что она прочно вошла в нашу жизнь», — поделилась Сусанна Гордлеева.

Также говорили о влиянии среды на формирование способностей и о том, как вовлекать студентов в научную работу.

«Главное — чтобы у университета была активная научная лаборатория. Атмосфера молодёжи в науке — это энергия, новые идеи и живая командная работа», — отметила Сусанна Гордлеева.

Марафон Знание.Наука завершился, но продолжается всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас», которая охватывает все регионы России. Состоится более 300 лекций, в ходе которых школьники и студенты посетят ведущие научные центры страны. Молодежь узнает о развитии региональной науки, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в разных сферах. Яркими событиями акции станут встречи губернаторов со студентами и молодыми учёными на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы «Приоритет — 2030». В формате открытого диалога для всех, кто хочет выступить с лекцией в рамках акции, в библиотеке подготовлено 25 материалов.