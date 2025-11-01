Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 17:34Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября
01 ноября 2025 17:23На марафоне Знание.Наука директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее
01 ноября 2025 17:17Автобусный маршрут №5 изменят в Нижнем Новгороде с 5 ноября
01 ноября 2025 17:11Проекты студентов ННГАСУ воплотят в трех общественных пространствах региона
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
01 ноября 2025 16:23Конопацкий назначен проректором ННГАСУ
01 ноября 2025 16:07Бригада психиатрической помощи продолжила работу в Дзержинске
01 ноября 2025 15:50Северный медцентр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области
01 ноября 2025 15:40В Урене готовят к открытию после капремонта коррекционную школу-интернат
01 ноября 2025 15:30Арзамасская школа "Созвездие" возобновила работу после вспышки норовируса
Общество

На марафоне Знание.Наука директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее

01 ноября 2025 17:23 Общество
На марафоне Знание.Наука директор НИИ нейронаук Сусанна Гордлеева рассказала, как наука помогает менять будущее

Фото: Общество "Знание"

В рамках просветительского марафона Знание.Наука, организованного Обществом «Знание» и Московским политехническим университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, прошла встреча лауреатов Премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных. Участниками дискуссии «Герои прогресса: профессия — учёный» стали директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович и профессор кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец.

Молодые учёные рассказали школьникам и студентам, как они пришли в науку, чем занимаются сегодня, и почему исследовательская работа может быть вдохновляющим делом, меняющим жизнь миллионов людей.

Сусанна Гордлеева представила свои исследования в области нейроморфных вычислений — технологий, которые имитируют работу человеческого мозга.

«Современные компьютеры расходуют огромные объёмы энергии из-за неэффективной архитектуры. Мозг решает сложнейшие задачи, затрачивая в тысячи раз меньше ресурсов. Мы создаём вычислительные системы, способные работать по тем же принципам — быстро, адаптивно и энергосберегающе», — объяснила учёная.

По её словам, такие технологии уже сегодня применяются в беспилотных системах, медицинских нейроинтерфейсах и «умных» устройствах.

Александр Квашнин, строивший научную карьеру в Красноярске и Москве, а также проходивший стажировки и запускал проекты в Хьюстоне (США), Сиане (КНР), Томске и Иванове, рассказал, как искусственный интеллект помогает физикам открывать новые материалы и ускорять вычисления.

«Физик сегодня не может быть только физиком. Всё современное материаловедение строится на междисциплинарном подходе — мы объединяем физику, химию, программирование и ИИ. Алгоритмы позволяют рассчитывать сложнейшие структуры из миллионов атомов — то, что раньше занимало месяцы, теперь решается за часы», — отметил исследователь.

Учёный подчеркнул, что путь в науку — это не только победы, но и настойчивость: «Премии выигрываются не с первого раза. Главное — не останавливаться и уметь работать на результат».

Ольга Якубович поделилась своим опытом геолога и рассказала, как современные технологии помогают раскрывать тайны Земли: «Мы доказали, что  самородная платина может сохранять радиогенный гелий миллиарды лет, — рассказала она. — Это открытие позволило впервые определять возраст платиновых месторождений. Современная геология — это уже не только молоток и карта, это лаборатории, приборы и сложное моделирование».

Кирилл Антонец представил результаты своих исследований в области микробиологии и генетики. Он рассказал, как простейшие организмы помогают изучать болезни человека и защищать сельское хозяйство.

«Мы показали, что амилоидные белки встречаются не только у животных, но и у растений. Эти открытия помогают понять фундаментальные механизмы жизни. А бактерии, которые когда-то считались вредными, сегодня используются для защиты культур от вредителей», — подчеркнул учёный.

В завершение встречи молодые исследователи ответили на вопросы аудитории о роли искусственного интеллекта, его пользе и риска использования. 
«Эта технология развивается, мы просто должны научиться ей пользоваться, потому что она прочно вошла в нашу жизнь», — поделилась Сусанна Гордлеева.

Также говорили о влиянии среды на формирование способностей и о том, как вовлекать студентов в научную работу.

«Главное — чтобы у университета была активная научная лаборатория. Атмосфера молодёжи в науке — это энергия, новые идеи и живая командная работа», — отметила Сусанна Гордлеева.

Марафон Знание.Наука завершился, но продолжается всероссийская просветительская акция «Наука вокруг нас», которая охватывает все регионы России. Состоится более 300 лекций, в ходе которых школьники и студенты посетят ведущие научные центры страны. Молодежь узнает о развитии региональной науки, мерах поддержки исследований и карьерных возможностях, которые открываются для талантливых ребят в разных сферах. Яркими событиями акции станут встречи губернаторов со студентами и молодыми учёными на площадках федеральных университетов, региональных научных центров и университетов-участников программы «Приоритет — 2030». В формате открытого диалога для всех, кто хочет выступить с лекцией в рамках акции, в библиотеке подготовлено 25 материалов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Общество "Знание"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных