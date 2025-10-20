Ученые ННГУ разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга

Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
20 октября 2025 13:29 Наука
Фото: Кира Мишина

Учёные ННГУ имени Лобачевского разработали систему искусственного интеллекта, способную точно диагностировать один из самых опасных видов опухолей головного мозга — глиому. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

Созданная модель ИИ позволяет определить подтип опухоли, оценить степень риска для пациента и в перспективе подобрать наиболее эффективную стратегию лечения. Технология основана на машинном обучении и анализирует активность 13 ключевых генов, связанных с тремя основными типами глиом: астроцитомой, олигодендроглиомой и глиобластомой. 

Как объяснил директор Научно-исследовательского института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко, традиционные методы диагностики глиом не всегда дают точный результат. Гистология, анализ отдельных мутаций и даже МРТ могут быть недостаточно информативными из-за неоднородности опухоли.

"Наш инструмент оценивает опухоль на основе данных транскриптомного анализа, когда мы видим, какие гены “выключены”, какие “включены”, и можем оценить уровень активности этих генов у конкретного пациента", - сказал он.

Отличительной чертой разработки стал подход объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI). Благодаря этому врач может увидеть, как уровень экспрессии каждого из 13 генов повлиял на итоговый диагноз. Такой подход повышает прозрачность работы модели и дает специалисту возможность перепроверить выводы ИИ.

"Для каждого пациента ответ будет уникальным, даже если тип опухоли совпадает. Обоснование прогноза необходимо врачам для принятия клинических решений и доверия к системе. Возможность заглянуть внутрь биологических процессов открывает путь к персонализированной медицине", — добавил Михаил Иванченко.

Сейчас система может использоваться в научных лабораториях. В дальнейшем на ее основе планируется создать клинические тест-системы, позволяющие быстро и точно диагностировать глиомы по активности генов.

Разработка выполнена специалистами Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и Института биологии старения ННГУ. Результаты опубликованы в специальном выпуске научного журнала Cancers.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной запатентовали новый метод борьбы с раком. 

