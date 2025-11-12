Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 07:00Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре
11 ноября 2025 20:00Нарушения выявили на нижегородских фермах при помощи дронов
11 ноября 2025 19:46Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы
11 ноября 2025 18:34Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин
11 ноября 2025 18:14В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию "Булат"
11 ноября 2025 17:30Четырехэтажный медцентр появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 17:20Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября
11 ноября 2025 17:07Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области
11 ноября 2025 16:51В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально
11 ноября 2025 16:43Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания
Общество

Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре

12 ноября 2025 07:00 Общество
Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В ноябре в школах Нижегородской области на переменах вместо традиционных звонков звучат музыкальные композиции, посвящённые сразу трём праздникам: Дню народного единства (4 ноября), Всемирному дню пианиста (8 ноября) и Дню матери (30 ноября). Акция проходит в рамках федерального проекта "Мелодии вместо звонков" и реализуется центром всестороннего развития детей "Прогресс" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Инициатива способствует достижению целей нового национального проекта "Молодёжь и дети".

В региональном министерстве образования и науки отмечают, что замена звонков на тематические мелодии вызывает живой интерес у школьников. Такая форма подачи информации помогает детям глубже познакомиться с национальной культурой.

В этом месяце звучат произведения (6+), отражающие патриотические и семейные ценности: "Братья мои" (Жанна Горелова), "Матушка Россия" (Ольга Семенова), "Милая Россия" (Елена Плотникова), "Мы едины! Непобедимые!" (слова Евгения Воробьёва, музыка Алексея Гарнизова), а также "Флаг моего государства" (Денис Майданов).

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что музыка может стать мощным инструментом воспитания интереса к культуре и истории. По его словам, тематические композиции помогают школьникам прочувствовать атмосферу исторических событий и лучше понять значение памятных дат. Он также отметил, что ноябрь богат важными праздниками, и музыка, посвящённая этим событиям, способствует формированию у детей патриотизма, уважения к семье и традициям.

Акцию поддерживают многие школы региона. В частности, в школе №7 города Богородска для учеников 6-го класса прошёл открытый урок, на котором ребята вместе с классным руководителем Ольгой Мальяновой вспомнили мелодии, звучавшие на переменах в течение года. Учитель представила "Музыкальный календарь", после чего школьники приняли участие в квизе "Угадай мелодию".

Шестиклассник Егор Лубский признался, что ему было интересно угадывать знакомые мелодии. Особенно ему запомнилась композиция "Мы едины! Непобедимые!", которая, по его словам, действительно объединяет всех. Он также отметил, что в Нижегородской области живут представители более 100 национальностей, и важно сохранять терпимость и уважение друг к другу.

Национальный проект "Молодёжь и дети" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных программ, в том числе: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских школ отмечены наградами по итогам Всероссийской олимпиады. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 13:47Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на участие в проекте "Флагманы образования"
05 ноября 2025 14:46Министр Пучков высказался о переходе на 12-летнее обучение в школах
01 ноября 2025 15:40В Урене готовят к открытию после капремонта коррекционную школу-интернат
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных