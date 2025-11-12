Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В ноябре в школах Нижегородской области на переменах вместо традиционных звонков звучат музыкальные композиции, посвящённые сразу трём праздникам: Дню народного единства (4 ноября), Всемирному дню пианиста (8 ноября) и Дню матери (30 ноября). Акция проходит в рамках федерального проекта "Мелодии вместо звонков" и реализуется центром всестороннего развития детей "Прогресс" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Инициатива способствует достижению целей нового национального проекта "Молодёжь и дети".

В региональном министерстве образования и науки отмечают, что замена звонков на тематические мелодии вызывает живой интерес у школьников. Такая форма подачи информации помогает детям глубже познакомиться с национальной культурой.

В этом месяце звучат произведения (6+), отражающие патриотические и семейные ценности: "Братья мои" (Жанна Горелова), "Матушка Россия" (Ольга Семенова), "Милая Россия" (Елена Плотникова), "Мы едины! Непобедимые!" (слова Евгения Воробьёва, музыка Алексея Гарнизова), а также "Флаг моего государства" (Денис Майданов).

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что музыка может стать мощным инструментом воспитания интереса к культуре и истории. По его словам, тематические композиции помогают школьникам прочувствовать атмосферу исторических событий и лучше понять значение памятных дат. Он также отметил, что ноябрь богат важными праздниками, и музыка, посвящённая этим событиям, способствует формированию у детей патриотизма, уважения к семье и традициям.

Акцию поддерживают многие школы региона. В частности, в школе №7 города Богородска для учеников 6-го класса прошёл открытый урок, на котором ребята вместе с классным руководителем Ольгой Мальяновой вспомнили мелодии, звучавшие на переменах в течение года. Учитель представила "Музыкальный календарь", после чего школьники приняли участие в квизе "Угадай мелодию".

Шестиклассник Егор Лубский признался, что ему было интересно угадывать знакомые мелодии. Особенно ему запомнилась композиция "Мы едины! Непобедимые!", которая, по его словам, действительно объединяет всех. Он также отметил, что в Нижегородской области живут представители более 100 национальностей, и важно сохранять терпимость и уважение друг к другу.

Национальный проект "Молодёжь и дети" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. В его состав входят девять федеральных программ, в том числе: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских школ отмечены наградами по итогам Всероссийской олимпиады.