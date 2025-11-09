Шесть нижегородских школ отмечены наградами по итогам Всероссийской олимпиады Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

В Нижегородской области отметили школы, чьи ученики показали выдающиеся результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Благодарственные грамоты от регионального министерства образования и науки вручены шести учебным заведениям.

Церемонию провёл глава ведомства Михаил Пучков. Об этом сообщили на официальной странице министерства в соцсетях.

В число лучших вошли Сосновская средняя школа № 1, гимназия № 53, лицей № 40, Центр одарённых детей, лицей № 38, а также гимназия № 2 из Сарова.

По данным министерства, в прошлом учебном году учащиеся Нижегородской области приняли участие в олимпиадах более 400 тысяч раз. Это позволило региону войти в число 15 лидеров страны по числу победителей на заключительном этапе всероссийского состязания.

Наибольшей популярностью у школьников пользовались русский язык и математика — по 47 тысяч участников в каждом направлении. Биологию выбрали свыше 32 тысяч учеников, английский язык — почти 28 тысяч. Обществознание и литературу выбрали по 27 тысяч школьников.

"Как показывает практика, участие в олимпиадах даёт серьёзные преимущества при поступлении в вузы", — отметил министр образования и науки Михаил Пучков.

В этом году в регионе появится новое направление подготовки — олимпиадная сборная. Её разработал центр "Вега", который уже несколько лет подряд выступает региональным оператором ВсОШ.

Сборная объединит сильнейших участников по шести ключевым предметам. По словам министра, такая модель поможет школьникам стать более конкурентоспособными на всероссийском уровне.

"Такие сборные дадут возможность повысить конкурентоспособность наших ребят на всероссийском уровне соревнований!", — подчеркнул глава нижегородского минобра.

Ранее эксперты оценили возможность перехода на 12-летнее обучение в школах.