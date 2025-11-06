Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на участие в проекте "Флагманы образования" Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на участие в проекте "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего от региона было подано 2 185 заявок.

Участие в проекте "Флагманы образования" открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители конкурсных треков могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или наставляемого для реализации совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу "Созвездие "Флагманов образования", в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща. По итогам регистрации на конкурсные треки проекта в этом году было подано более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 56 стран мира.

От Нижегородской области поступило 294 заявки по конкурсному треку "Государство", который направлен на расширение знаний о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране, 326 заявок в треке "Медиа", знакомящим с актуальными медиакомпетенциями цифровой эпохи, чтобы говорить с молодежью на одном языке. Еще 306 заявок поступило по треку "Культура", который объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас, 446 заявок – по направлению "Наставничество". Проекты этого трека показывают ценность совместной работы как механизма личного и профессионального роста.

Дальнейшие конкурсные испытания участники треков проходят в формате онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой, которые пройдут в Москве, Московской области, Нижегородской области и в Ставропольском крае.

Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта:

"Оценка компетенций" – проверка профессиональных и личностных качеств, позволяющая оценить сильные стороны и получить индивидуальные рекомендации развития;

"Библиотека контента" – лучшие практики, курсы и видеоматериалы от экспертов сферы образования и просвещения;

"Каталог возможностей" – конкурсы, гранты и другие полезные ресурсы от партнёров.

"Проект "Флагманы образования" объединяет педагогов, управленцев и студентов со всей страны. Здесь, в рамках треков "Медиа", "Культура", "Государство" и "Наставничество", они могут пройти курсы с участием ведущих экспертов и практиков. Цифровые сервисы проекта помогают участникам оценить свои компетенции, найти возможность поддержки их проектов. В это направление подано 41 886 заявок. А экспертное сообщество "Созвездие "Флагманов образования" объединяет тех, кто делится опытом и готов выступать на мероприятиях федерального уровня. Все это делает проект полезным с точки зрения постоянного профессионального развития, где участники поддерживают, мотивируют и вдохновляют друг друга на новые достижения", – считает первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

От участников из Нижегородской области уже поступило 813 заявок на то, чтобы воспользоваться цифровыми сервисами проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Также состоялся конкурс в экспертное сообщество "Созвездие "Флагманов образования". Экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Они помогают внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживают государственные инициативы. В числе экспертов – Юлия Кундикова, директор школы №16 города Сарова, и Татьяна Тараканова, учитель начальных классов школы с углубленным изучением отдельных предметов нижегородской школы №183 имени Р. Алексеева.

Напомним, что в Год защитника Отечества был создан спецпроект "СВОи. Разговоры с героями" – серия видеоинтервью, которые уже посмотрели более 200 тыс. человек.