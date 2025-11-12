Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления Политика

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился в своем телеграм-канале достижениями региона в сфере совершенствования государственного управления.

По его словам, в области ведется последовательная и системная работа по развитию управленческих компетенций.

Одним из ключевых шагов стало создание в прошлом году Центра обучения государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт".

"Здесь, как в очном, так и в дистанционном формате, уже прошли обучение свыше 20 тысяч молодых специалистов со всех уголков России", — отметил Никитин.

Глава региона также обратился к участникам IV Всероссийского форума "ГосСтарт" (12+), который начал свою работу 11 ноября на территории Нижегородской ярмарки. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

"Форум, зародившийся именно в Нижегородской области, сегодня объединил представителей из 80 субъектов страны. Мы умеем уверенно запускать важные инициативы! Благодарю Росмолодежь за плодотворное сотрудничество и желаю всем участникам успешной и содержательной работы", — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что управленцы из Нижнего Новгорода вошли в состав "Команды России".