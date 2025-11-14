Автобус №122 соединит Березовую пойму с Сормовским районом без пересадок Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 14 ноября начнёт курсировать новый автобусный маршрут №122, который обеспечит прямое транспортное сообщение между посёлком Орловские дворики и Сормовским районом. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Новый маршрут будет проходить через микрорайон Березовая пойма и завершится у станции метро "Варя". Таким образом, жители Березовой поймы смогут добираться до центра Сормова без необходимости пересадки в Орловских двориках.

На линии будет работать один автобус, курсирующий по установленному городскому тарифу. Это решение направлено на повышение доступности общественного транспорта и улучшение качества поездки для местных жителей.

Маршрут №122 приходит на смену прежнему направлению №210 "Березовая пойма – ТПУ Канавинский", которое ранее обеспечивало сообщение между этими районами.

Обслуживание нового маршрута временно возложено на ООО "Мещеряков и Компания" в рамках краткосрочного государственного контракта, действующего до 30 ноября. После завершения этого срока перевозчик будет определён по итогам конкурсных процедур.

